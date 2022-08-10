https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسؤول-إيراني-ينفي-وقوع-اشتباك-مع-قوات-طالبان-على-الحدود-الأفغانية-1066255894.html
مسؤول إيراني ينفي وقوع اشتباك مع قوات "طالبان" على الحدود الأفغانية
مسؤول إيراني ينفي وقوع اشتباك مع قوات "طالبان" على الحدود الأفغانية
كشفت السلطات الإيرانية، حقيقة وقوع أي اشتباك حدودي مع قوات "طالبان" على الحدود الإيرانية مع أفغانستان. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T11:51+0000
2022-08-10T11:51+0000
2022-08-10T11:51+0000
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ونفى نائب محافظ خراسان رضوي هادي طباطبائي وقوع أي اشتباك حدودي، قائلا إن "الهدف من نشر هذا النوع من الأخبار هو الإضرار بالعلاقات الحدودية المستقرة بين إيران وأفغانستان في منطقة خراسان رضوي، والتعامل الحدودي بين إيران والحكومة الأفغانية الحالية جارية حاليا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأشار طباطبائي إلى أنه "في 31 يوليو/ تموز الماضي وقع اشتباك حدودي بين قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات طالبان على حدود مدينة هيرمند، بسبب دخول قوات من طالبان الى داخل الأراضي الإيرانية".وفي وقت سابق، أكد حاكم مدينة هريمند وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي). وقال ميثم برازندة، إن الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة "شغالك" الحدودية في مدينة هيرمند.وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر بحركة طالبان، لم تسجل أي خسائر في صفوف القوات الإيرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تعلن-توقف-الاشتباكات-الحدودية-مع-طالبان-1065797214.html
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
مسؤول إيراني ينفي وقوع اشتباك مع قوات "طالبان" على الحدود الأفغانية
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كشفت السلطات الإيرانية، حقيقة وقوع أي اشتباك حدودي مع قوات "طالبان" على الحدود الإيرانية مع أفغانستان.
ونفى نائب محافظ خراسان رضوي هادي طباطبائي وقوع أي اشتباك حدودي، قائلا إن "الهدف من نشر هذا النوع من الأخبار هو الإضرار بالعلاقات الحدودية المستقرة بين إيران وأفغانستان في منطقة خراسان رضوي، والتعامل الحدودي بين إيران والحكومة الأفغانية الحالية جارية حاليا"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأشار طباطبائي إلى أنه "في 31 يوليو/ تموز الماضي وقع اشتباك حدودي بين قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات طالبان على حدود مدينة هيرمند، بسبب دخول قوات من طالبان الى داخل الأراضي الإيرانية".
وفي وقت سابق، أكد حاكم مدينة هريمند وقوع اشتباكات مسلحة
بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي). وقال ميثم برازندة، إن الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة "شغالك" الحدودية في مدينة هيرمند.
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر بحركة طالبان، لم تسجل أي خسائر في صفوف القوات الإيرانية".