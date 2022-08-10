https://arabic.sputniknews.com/20220810/اعتصام-وإضراب-عن-الطعام-لرتباء-قوى-الأمن-الداخلي-المتقاعدين-وسط-بيروت-1066265357.html

اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت

اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت

ينفذ مجموعة من رتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين اعتصاماً وإضراباً عن الطعام والشراب، في ساحة الشهداء وسط بيروت، احتجاجاً على الظلم والإجحاف الذي لحق بحقوقهم... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T14:47+0000

2022-08-10T14:47+0000

2022-08-10T14:47+0000

العالم العربي

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ويطالب الرتباء المتقاعدون بتصحيح الرواتب التي تآكلت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.ويضيف: "نحن رتباء من متقاعدي قوى الأمن الداخلي، وقع علينا ظلم كبير من قبل السلطة الفاسدة ومن قبل المسؤولين عنا، يتم أخذ قرارات مجحفة بحقنا ونحرم من حقوقنا، حرمنا من المحروقات التي هي حق لنا مثلنا مثل الضباط، وثانياً المساعدات التي تأتي من مصر وتركيا حرمنا منها، وحرمنا من الطبابة ونذل أمام أبواب المستشفيات ليس لدينا القدرة على طبابة أطفالنا".وأردف الأيوبي قائلاً: "نحن مقهورون من قبل السياسيين الذين يحرقوننا، وكأن هناك مؤامرة على العسكر، هناك رتباء ينتحرون بسبب الظلم اللاحق بهم، هذا أسوأ عهد"، لافتاً إلى أن "مطالبنا تتمثل بزيادة الرواتب لكل العسكريين بكافة الأجهزة الأمنية، وتصحيح الأجور لأننا كعسكر نعيش بأزمة اقتصادية ونحن تحت خط الفقر ولا يوجد مساعدات من أحد...نحن نموت الجوع، وحقنا بالمحروقات، ومن حقنا الاستفادة من تعاونيات قوى الأمن الداخلي، نحن الشهداء الأحياء الذين ضحت بهم الدولة ونحن هنا في ساحة الشهداء لنعتصم لأن مصيرنا أن نموت أحياء هنا، نفترش الأرض ومضربين عن الطعام والشراب".من جهته، يقول المؤهل الأول المتقاعد أحمد مهنا المضرب عن الطعام والشراب منذ 21 تموز/يوليو، إنه "يعتصم بسبب الوضع الاقتصادي العام الذي نمر به واستنكاراً لهذا الشيء، ومطلبنا الأساسي هو وضع المتقاعدين إضافة إلى تغليب مصلحة المواطن أولاً وكرامته الشخصية قبل أي اعتبار ثاني".وأضاف: "أنا لست منتظرا من أحد المسؤولين التواصل معي، يهمني أن تصل الرسالة إلى المواطنين لنقول إن كل المتقاعدين وكل موظفي الدولة لدينا مشكلة أساسية وهي الفساد في المؤسسات وانهيار مؤسسات الدولة بسبب الفساد، وهدفي أن يصل صوتي للمواطن وأدعي إلى نهضة شعبية سلمية حضارية".

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