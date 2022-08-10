اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amirاعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
ينفذ مجموعة من رتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين اعتصاماً وإضراباً عن الطعام والشراب، في ساحة الشهداء وسط بيروت، احتجاجاً على الظلم والإجحاف الذي لحق بحقوقهم على صعيد الرواتب والطبابة والمحروقات.
ويطالب الرتباء المتقاعدون بتصحيح الرواتب التي تآكلت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويقول المؤهل الأول المتقاعد من رتباء قوى الأمن الداخلي شفيق الأيوبي لـ"سبوتنيك": "لليوم الثالث على التوالي مضربون عن الطعام والشراب وسنستمر لحين تحقيق مطالبنا واسترداد حقوقنا لأنه بالنهاية أطفالنا يموتون أمام أبواب المستشفيات وغير قادرين على طبابتهم، لأن رواتبنا لا تتعدى المليونين ونصف، ليس لدينا اشتراكات مولدات ولا انترنت ولا كهرباء ولا قوارير غاز في منازلنا، وإذا أكلنا فقط خبز بحاجة إلى مليوني و 400 ألف ليرة لبنانية، وقنينة الزيت يساوي نصف راتبنا".
ويضيف: "نحن رتباء من متقاعدي قوى الأمن الداخلي، وقع علينا ظلم كبير من قبل السلطة الفاسدة ومن قبل المسؤولين عنا، يتم أخذ قرارات مجحفة بحقنا ونحرم من حقوقنا، حرمنا من المحروقات التي هي حق لنا مثلنا مثل الضباط، وثانياً المساعدات التي تأتي من مصر وتركيا حرمنا منها، وحرمنا من الطبابة ونذل أمام أبواب المستشفيات ليس لدينا القدرة على طبابة أطفالنا".
وأردف الأيوبي قائلاً: "نحن مقهورون من قبل السياسيين الذين يحرقوننا، وكأن هناك مؤامرة على العسكر، هناك رتباء ينتحرون بسبب الظلم اللاحق بهم، هذا أسوأ عهد"، لافتاً إلى أن "مطالبنا تتمثل بزيادة الرواتب لكل العسكريين بكافة الأجهزة الأمنية، وتصحيح الأجور لأننا كعسكر نعيش بأزمة اقتصادية ونحن تحت خط الفقر ولا يوجد مساعدات من أحد...نحن نموت الجوع، وحقنا بالمحروقات، ومن حقنا الاستفادة من تعاونيات قوى الأمن الداخلي، نحن الشهداء الأحياء الذين ضحت بهم الدولة ونحن هنا في ساحة الشهداء لنعتصم لأن مصيرنا أن نموت أحياء هنا، نفترش الأرض ومضربين عن الطعام والشراب".
© Sputnik . Zahra Al Amirاعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
بدوره يؤكد المؤهل أول أحمد داوود في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه "بحال لم يسأل عنا أحد سنغير مكان اعتصامنا من هنا للمقر العام التابع لمديريتنا وسندخل ونحتله لأن حقوقنا يأكلها المسؤولين"، مضيفاً:"خدمت 32 سنة ولم أستطع تعليم وإطعام أولادي وهم بعروشهم وهذا ليس عدل".
من جهته، يقول المؤهل الأول المتقاعد أحمد مهنا المضرب عن الطعام والشراب منذ 21 تموز/يوليو، إنه "يعتصم بسبب الوضع الاقتصادي العام الذي نمر به واستنكاراً لهذا الشيء، ومطلبنا الأساسي هو وضع المتقاعدين إضافة إلى تغليب مصلحة المواطن أولاً وكرامته الشخصية قبل أي اعتبار ثاني".
© Sputnik . Zahra Al Amirاعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
© Sputnik . Zahra Al Amir
وأضاف: "أنا لست منتظرا من أحد المسؤولين التواصل معي، يهمني أن تصل الرسالة إلى المواطنين لنقول إن كل المتقاعدين وكل موظفي الدولة لدينا مشكلة أساسية وهي الفساد في المؤسسات وانهيار مؤسسات الدولة بسبب الفساد، وهدفي أن يصل صوتي للمواطن وأدعي إلى نهضة شعبية سلمية حضارية".