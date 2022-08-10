https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-الطقس-الحرارة-تصل-إلى-43-1066258246.html
الأرصاد المصرية تحذر من الطقس... الحرارة تصل إلى 43
الأرصاد المصرية تحذر من الطقس... الحرارة تصل إلى 43
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد البلاد ارتفاع شديد درجات الحرارة، اليوم وغدا الخميس. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:24+0000
2022-08-10T12:24+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأضافت الأرصاد المصرية، أن شمال البلاد يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة، والتي تصل إلى 90 في المئة على السواحل الشمالية، و80 في المئة على القاهرة والوجه البحري، مما يؤدى إلى الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل على الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة.كما حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة اليوم وغدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المحسوسة، اليوم الأربعاء، على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل الحرارة 35 درجة على محافظات السواحل الشمالية، 38 درجة على محافظات شمال الصعيد، وتشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43 درجة نهارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأحد-شديد-الحرارة-والرطوبة-1066091035.html
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مصر, أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية تحذر من الطقس... الحرارة تصل إلى 43
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد البلاد ارتفاع شديد درجات الحرارة، اليوم وغدا الخميس.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، بحسب صحيفة
"المصري اليوم".
وأضافت الأرصاد المصرية، أن شمال البلاد يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة، والتي تصل إلى 90 في المئة على السواحل الشمالية، و80 في المئة على القاهرة والوجه البحري، مما يؤدى إلى الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل على الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة.
كما حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة
المحسوسة اليوم وغدا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المحسوسة، اليوم الأربعاء، على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل الحرارة 35 درجة على محافظات السواحل الشمالية، 38 درجة على محافظات شمال الصعيد، وتشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43 درجة نهارا.