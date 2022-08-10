https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأمم-المتحدة-توجه-رسالة-إلى-حسن-نصر-الله-بعد-تهديده-الأخير-لإسرائيل-1066236038.html
الأمم المتحدة توجه رسالة إلى حسن نصر الله بعد تهديده الأخير لإسرائيل
الأمم المتحدة توجه رسالة إلى حسن نصر الله بعد تهديده الأخير لإسرائيل
وجهت الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مطالبة إياه بـ"تجنب ما من شأنه أن يزيد من تأجيج الموقف في المنطقة خلال... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بخصوص التحذيرات التي أطلقها نصر الله بشأن الخلاف بين بلاده وإسرائيل حول منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، "أعتقد أننا دائما قلقون من هشاشة الوضع في تلك المنطقة، ونطلب أن يتجنب أي شخص الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حذر أمس الثلاثاء، من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع، كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه".وقال نصر الله، في كلمة متلفزة خلال المسيرة المركزية في ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت: "أقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لن يقبلوا بعد الآن نهب ثرواته وأن تفرض عليه غير إرادته، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات".وتوجه نصرالله للولايات المتحدة الأمريكية بالقول: "أقول لأمريكا التي تقدم نفسها الوسيط وإلى إسرائيل، لبنان وشعب لبنان لن يتسامح بحقه بعد الآن نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريق".كما توجه لإسرائيل بالقول: "حسابكم معنا وحسابنا معكم حساب آخر ومختلف عما يحصل في غزّة، لا تخطئوا مع لبنان ومع شعبه ومع مقاومته وأي إعتداء على أي انسان في لبنان لن يبقى من دون حساب".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-بـقطع-أي-يد-تمتد-إلى-ثروات-لبنان-البحرية-فيديو-1066195125.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة توجه رسالة إلى حسن نصر الله بعد تهديده الأخير لإسرائيل
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وجهت الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مطالبة إياه بـ"تجنب ما من شأنه أن يزيد من تأجيج الموقف في المنطقة خلال خطاباته".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بخصوص التحذيرات التي أطلقها نصر الله بشأن الخلاف بين بلاده وإسرائيل حول منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، "أعتقد أننا دائما قلقون من هشاشة الوضع في تلك المنطقة، ونطلب أن يتجنب أي شخص الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف"، حسب وكالة
"الأناضول" التركية.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حذر أمس الثلاثاء، من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع
، كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه".
وقال نصر الله، في كلمة متلفزة خلال المسيرة المركزية في ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت: "أقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لن يقبلوا بعد الآن نهب ثرواته وأن تفرض عليه غير إرادته، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات".
وأضاف: "أقول لإسرائيل أيضا إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى دون عقاب رد"، متابعا: "نحن في الأيام المقبلة ننتظر أن تأتي أجوبة العدو حول مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود".
وتوجه نصرالله للولايات المتحدة الأمريكية بالقول: "أقول لأمريكا التي تقدم نفسها الوسيط وإلى إسرائيل، لبنان وشعب لبنان لن يتسامح بحقه بعد الآن نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريق".
كما توجه لإسرائيل بالقول: "حسابكم معنا وحسابنا معكم حساب آخر ومختلف عما يحصل في غزّة، لا تخطئوا مع لبنان ومع شعبه ومع مقاومته وأي إعتداء على أي انسان في لبنان لن يبقى من دون حساب".