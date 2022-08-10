https://arabic.sputniknews.com/20220810/الأمم-المتحدة-توجه-رسالة-إلى-حسن-نصر-الله-بعد-تهديده-الأخير-لإسرائيل-1066236038.html

الأمم المتحدة توجه رسالة إلى حسن نصر الله بعد تهديده الأخير لإسرائيل

الأمم المتحدة توجه رسالة إلى حسن نصر الله بعد تهديده الأخير لإسرائيل

وجهت الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مطالبة إياه بـ"تجنب ما من شأنه أن يزيد من تأجيج الموقف في المنطقة خلال... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T06:29+0000

2022-08-10T06:29+0000

2022-08-10T06:29+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/74/1021387461_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_65a99e2d311e2154bc24a95be9c19087.jpg

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بخصوص التحذيرات التي أطلقها نصر الله بشأن الخلاف بين بلاده وإسرائيل حول منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، "أعتقد أننا دائما قلقون من هشاشة الوضع في تلك المنطقة، ونطلب أن يتجنب أي شخص الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حذر أمس الثلاثاء، من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع، كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه".وقال نصر الله، في كلمة متلفزة خلال المسيرة المركزية في ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت: "أقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لن يقبلوا بعد الآن نهب ثرواته وأن تفرض عليه غير إرادته، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات".وتوجه نصرالله للولايات المتحدة الأمريكية بالقول: "أقول لأمريكا التي تقدم نفسها الوسيط وإلى إسرائيل، لبنان وشعب لبنان لن يتسامح بحقه بعد الآن نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريق".كما توجه لإسرائيل بالقول: "حسابكم معنا وحسابنا معكم حساب آخر ومختلف عما يحصل في غزّة، لا تخطئوا مع لبنان ومع شعبه ومع مقاومته وأي إعتداء على أي انسان في لبنان لن يبقى من دون حساب".

https://arabic.sputniknews.com/20220809/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-بـقطع-أي-يد-تمتد-إلى-ثروات-لبنان-البحرية-فيديو-1066195125.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, منظمة الأمم المتحدة