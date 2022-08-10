https://arabic.sputniknews.com/20220810/الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-يعلن-رسميا-استحداث-مسابقة-السوبر-ليغ-1066245404.html
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا استحداث مسابقة "السوبر ليغ"
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا استحداث مسابقة "السوبر ليغ"
كشفت الاتحادية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا عن انطلاق مسابقة "السوبر ليغ" الأفريقية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:41+0000
2022-08-10T10:41+0000
2022-08-10T10:52+0000
رياضة
كأس السوبر الأفريقي
الاتحاد الإفريقي
مسابقة
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وقال رئيس الاتحادية باتريس موتسيبي، في كلمة على هامش الجمعية العمومية الـ44 للاتحاد الإفريقي، والتي تجري أشغالها في العاصمة التنزانية دار السلام، قال: "24 ناديا سيشاكون في السوبر ليغ الأفريقية كل فريق سيحصل على 3.5 مليون دولار من أجل دعمهم في نحمل مصاريف التنقل ومساعدتهم على انتداب اللاعبين ودفع أجورهم".وأضاف: "الكاف سيضخ مبلغ 50 مليون دولار من أجل دعم السوبرليغ"، مشيرا إلى أن قيمة جوائز المسابقة ستبلغ 100 مليون دولار.ولم يتطرق رئيس الاتحادية الأفريقية إلى كيفية اختيار الفرق الـ24 المشاركة في المسابقة.يذكر أنه في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، أعلنت منظمة تُدعى "دوري السوبر" تضم 12 ناديا كبيرا من القارة الأوروبية تأسيس دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني.وكان من المفترض أن تقسم الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار تقريبا) للتوقيع على إنشاء "مؤسسة مالية مستدامة"، مؤكدين حصولهم بالفعل على منحة مالية من أحد البنوك الداعمة لتأسيس البطولة، إلا أن المسابقة لم تر النور، ورضخت في النهاية لضغوط وتهديدات "اليويفا" لمنع إقامتها.
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سبوتنيك عربي
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رياضة, كأس السوبر الأفريقي, الاتحاد الإفريقي, مسابقة
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا استحداث مسابقة "السوبر ليغ"
10:41 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
كشفت الاتحادية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا عن انطلاق مسابقة "السوبر ليغ" الأفريقية.
وقال رئيس الاتحادية باتريس موتسيبي، في كلمة على هامش الجمعية العمومية الـ44 للاتحاد الإفريقي، والتي تجري أشغالها في العاصمة التنزانية دار السلام، قال: "24 ناديا سيشاكون في السوبر ليغ الأفريقية كل فريق سيحصل على 3.5 مليون دولار من أجل دعمهم في نحمل مصاريف التنقل ومساعدتهم على انتداب اللاعبين ودفع أجورهم".
وأضاف: "الكاف سيضخ مبلغ 50 مليون دولار من أجل دعم السوبرليغ"، مشيرا إلى أن قيمة جوائز المسابقة ستبلغ 100 مليون دولار.
ولم يتطرق رئيس الاتحادية الأفريقية إلى كيفية اختيار الفرق الـ24 المشاركة في المسابقة.
يذكر أنه في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، أعلنت منظمة تُدعى "دوري السوبر" تضم 12 ناديا كبيرا من القارة الأوروبية تأسيس دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني.
وكان من المفترض أن تقسم الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار تقريبا) للتوقيع على إنشاء "مؤسسة مالية مستدامة"، مؤكدين حصولهم بالفعل على منحة مالية من أحد البنوك الداعمة لتأسيس البطولة، إلا أن المسابقة لم تر النور، ورضخت في النهاية لضغوط وتهديدات "اليويفا" لمنع إقامتها.