https://arabic.sputniknews.com/20220810/الشرطة-الفرنسية-تحيد-مسلحا-في-مطار-شارل-ديغول-1066239501.html
الشرطة الفرنسية تحيد مسلحا في مطار شارل ديغول
الشرطة الفرنسية تحيد مسلحا في مطار شارل ديغول
قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول في العاصمة باريس. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:34+0000
2022-08-10T08:34+0000
2022-08-10T08:34+0000
العالم
أخبار فرنسا
مقتل
مسلح
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وقالت الشرطة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "قامت الشرطة هذا الصباح بتحييد تهديد شخص بحوزته سكين في مطار رواسي شارل ديغول".ووضعت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، شابا من النازيين الجدد، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسبما ذكرت مصدر مطلع يوم السبت.ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88".وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة "اليهود، والسود، والنساء، ومجتمع المثليين".تمكن المحققون في المديرية العامة للأمن الداخلي من توقيف الشاب يوم الثلاثاء الماضي في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعد أن أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح".وذكر المصدر المطلع أن الشاب أقر أمام الشرطة بإعجابه بالفكر النازي إلا أنه، "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل.وخلال الأعوام القليلة الماضية، أحبطت الأجهزة الأمنية في فرنسا 8 مخططات لهجمات نُسبت لليمين المتطرف.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/فرنسا-توقف-شابا-بتهمة-التخطيط-لجريمة-قتل-جماعي-1063093104.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , مقتل, مسلح
الشرطة الفرنسية تحيد مسلحا في مطار شارل ديغول
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قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول في العاصمة باريس.
وقالت الشرطة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "قامت الشرطة هذا الصباح بتحييد تهديد شخص بحوزته سكين في مطار رواسي شارل ديغول".
ووضعت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، شابا من النازيين الجدد، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسبما ذكرت مصدر مطلع يوم السبت.
ونقل موقع قناة "فرانس 24"
عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88".
وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة "اليهود، والسود، والنساء، ومجتمع المثليين".
يذكر أن "هاينريش هيملر" كان شخصية بارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 للحرف الثامن من الأبجدية H، للتحية النازية "هايل هتلر".
تمكن المحققون في المديرية العامة للأمن الداخلي من توقيف الشاب يوم الثلاثاء الماضي في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعد أن أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح".
وذكر المصدر المطلع أن الشاب أقر أمام الشرطة بإعجابه بالفكر النازي إلا أنه، "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، أحبطت الأجهزة الأمنية في فرنسا 8 مخططات لهجمات نُسبت لليمين المتطرف.