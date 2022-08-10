https://arabic.sputniknews.com/20220810/بريطانيا-تستدعي-السفير-الصيني-وتبلغه-احتجاجها-على-سلوك-بكين-العدواني-تجاه-تايوان-1066262130.html
بريطانيا تستدعي السفير الصيني وتبلغه احتجاجها على "سلوك بكين العدواني" تجاه تايوان
بريطانيا تستدعي السفير الصيني وتبلغه احتجاجها على "سلوك بكين العدواني" تجاه تايوان
استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفير الصيني لإبلاغه احتجاج لندن على "سلوك بكين العدواني المتزايد" تجاه تايوان (الصين)، وذلك في أعقاب تنفيذ الجيش... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:28+0000
2022-08-10T13:28+0000
2022-08-10T13:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فقد "استدعت وزيرة الخارجية ليز تروس السفير الصيني لدى المملكة المتحدة تشنغ تسيغانغ بشأن سلوك بكين العدواني المتزايد تجاه تايوان".وقالت تروس "لقد رأينا سلوكا عدوانيا وخطابا متزايدا من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة تحث الصين على حل أي خلافات بالطرق السلمية، بدون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه".و في وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش الصيني اختتام مناورات عسكرية ضخمة نفذها حول تايوان (الصين)، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، لكنه تعهّد بمواصلة دوريات منتظمة قربها.وأكدت الصين أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.وأدانت وزارة الخارجية الصينية، بشدة زيارة بيلوسي إلى تايوان، واعتبرت أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين" التي تسعى إلى "استقلال تايوان".واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا"، وشددت على أنه "إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة".وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/تايوان-تعلن-اختراق-36-طائرة-حربية-و10-سفن-صينية-مجاليها-الجوي-والبحري-1066255652.html
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العالم, الصين
بريطانيا تستدعي السفير الصيني وتبلغه احتجاجها على "سلوك بكين العدواني" تجاه تايوان
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استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفير الصيني لإبلاغه احتجاج لندن على "سلوك بكين العدواني المتزايد" تجاه تايوان (الصين)، وذلك في أعقاب تنفيذ الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة حول جزيرة تايوان.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فقد "استدعت وزيرة الخارجية ليز تروس السفير الصيني لدى المملكة المتحدة تشنغ تسيغانغ بشأن سلوك بكين العدواني المتزايد تجاه تايوان".
وقالت تروس "لقد رأينا سلوكا عدوانيا وخطابا متزايدا من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة تحث الصين على حل أي خلافات بالطرق السلمية، بدون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه".
و في وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش الصيني اختتام مناورات عسكرية ضخمة نفذها حول تايوان (الصين)، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، لكنه تعهّد بمواصلة دوريات منتظمة قربها.
وأكدت الصين أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.
وأدانت وزارة الخارجية الصينية، بشدة زيارة بيلوسي إلى تايوان، واعتبرت أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين" التي تسعى إلى "استقلال تايوان".
واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا"، وشددت على أنه "إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة".
وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.