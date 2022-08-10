https://arabic.sputniknews.com/20220810/تايوان-تعلن-اختراق-36-طائرة-حربية-و10-سفن-صينية-مجاليها-الجوي-والبحري-1066255652.html

تايوان تعلن اختراق 36 طائرة حربية و10 سفن صينية مجاليها الجوي والبحري

تايوان تعلن اختراق 36 طائرة حربية و10 سفن صينية مجاليها الجوي والبحري

أعلنت وزارة دفاع تايوان (الصين)، اليوم الأربعاء، أن 36 طائرة حربية و10 سفن صينية اخترقت محيط مناطقها الجوية والبحرية، في وقت أعلن فيه الجيش الصيني إتمام... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T11:48+0000

2022-08-10T11:48+0000

2022-08-10T11:48+0000

الصين

أخبار تايوان

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت "الدفاع التايوانية" في بيان: "رصدنا 10 سفن صينية و36 طائرة صينية بالمنطقة المحيطة بنا اليوم 10 أغسطس/آب 2022 حتى الساعة 1700 (توقيت غرينتش +8)".وأضافت: "رصدت القوات المسلحة بتايوان الموقف واستجابت لهذه الأنشطة بطائرات وسفن بحرية، وأنظمة مضادة للصواريخ".ولفتت الدفاع التايوانية إلى أن "17 من الطائرات المرصودة (9 من طراز سو-30 و8 من طراز جي-11) حلقت على الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الصيني، اختتام مناورات عسكرية ضخمة نفذها حول تايوان، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.وقالت القيادة العسكرية الصينة في بيان على موقع "وي تشات"، إن "جميع المهام في إطار الأنشطة العسكرية المشتركة في المنطقة البحرية والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، والتي نظمتها قيادة القتال الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، قد تم إكمالها بنجاح".وفي سياق متصل، أكدت الصين اليوم في 10 أغسطس أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.ودانت وزارة الخارجية الصينية، بشدة زيارة بيلوسي إلى تايوان، واعتبرت أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين" التي تسعى إلى "استقلال تايوان".واعتبرت بكين الزيارة الأميركية لتايوان "استفزازا سياسيا هائلا"، مشددة على أنه "إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة".

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