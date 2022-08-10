https://arabic.sputniknews.com/20220810/ترامب-رفضت-الإجابة-على-أسئلة-في-تحقيق-المدعي-العام-بنيويورك-1066266128.html
ترامب: رفضت الإجابة على أسئلة في تحقيق المدعي العام بنيويورك
ترامب: رفضت الإجابة على أسئلة في تحقيق المدعي العام بنيويورك
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليوم الأربعاء أنه رفض الإجابة على أسئلة في تحقيق مدني يجريه المدعي العام لولاية نيويورك بشأن أنشطته عائلته التجارية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T15:01+0000
2022-08-10T15:01+0000
2022-08-10T15:01+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الرئيس الأمريكي السابق في بيان: "رفضت الإجابة على أسئلة بموجب الحقوق والامتيازات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن"، بحسب "فرانس برس".وأضاف الرئيس الأمريكي السابق:" عندما تصبح أسرتك وشركتك وكل الأشخاص في نطاقك أهدافا لمطاردة لا أساس لها وذات دوافع سياسية بدعم من محامين وممثلي ادعاء ووسائل إعلام إخبارية زائفة، فليس أمامك خيار".وأضاف ترامب أنه "لم يرتكب أي خطأ" ولهذا السبب لم تعثر الحكومات الفيدرالية أو الولائية أو المحلية على أي شيء بعد خمس سنوات من البحث.في وقت سابق من اليوم، وصل ترامب إلى مكتب المدعي العام في نيويورك في مانهاتن ليتم استجوابه بعد تأدية اليمين كجزء من تحقيق مدني بشأن ممارسات عائلته التجارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يصادر-10-صناديق-خلال-مداهمة-منزل-ترامب-1066263632.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: رفضت الإجابة على أسئلة في تحقيق المدعي العام بنيويورك
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليوم الأربعاء أنه رفض الإجابة على أسئلة في تحقيق مدني يجريه المدعي العام لولاية نيويورك بشأن أنشطته عائلته التجارية.
وقال الرئيس الأمريكي السابق في بيان: "رفضت الإجابة على أسئلة بموجب الحقوق والامتيازات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق
:" عندما تصبح أسرتك وشركتك وكل الأشخاص في نطاقك أهدافا لمطاردة لا أساس لها وذات دوافع سياسية بدعم من محامين وممثلي ادعاء ووسائل إعلام إخبارية زائفة، فليس أمامك خيار".
وأضاف ترامب أنه "لم يرتكب أي خطأ" ولهذا السبب لم تعثر الحكومات الفيدرالية أو الولائية أو المحلية على أي شيء بعد خمس سنوات من البحث.
في وقت سابق من اليوم، وصل ترامب إلى مكتب المدعي العام في نيويورك في مانهاتن ليتم استجوابه بعد تأدية اليمين كجزء من تحقيق مدني بشأن ممارسات عائلته التجارية.