https://arabic.sputniknews.com/20220810/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-تشكيل-لجنة-للتحقيق-في-معارك-شبوة-1066275393.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في معارك شبوة

رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد تشكيل لجنة للتحقيق في معارك شبوة

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، بالعمل على توحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T21:43+0000

2022-08-10T21:43+0000

2022-08-10T21:43+0000

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، بشأن الاقتتال بين القوات في محافظة شبوة، إن "الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق تعطي درساً إضافياً في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ كافة الوسائل لإنفاذ ارادتها وحماية مواطنيها".وأضاف: "أؤكد أني وأعضاء مجلس القيادة في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها بروح التوافق وفقاً لإعلان نقل السلطة".وتابع: "اتخاذنا جملة من الإجراءات منها، إقالة بعض القادة في المحافظة وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الامنية العسكرية المشتركة، ستقوم بتقصي الحقائق، وتحديد مسئولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في تلك الإحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".وأردف مخاطباً الشعب اليمني: "أعدكم بأن أكون عاملا من عوامل الشراكة والتوافق ورفض الاقصاء أو الانتقام، وعدم القبول بتوجيه السلاح إلى رفاقنا وشركائنا في معركة استعادة الدولة والنظام الجمهوري، وسأعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على تحقيق ذلك، وتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسئولية وزارتي الدفاع والداخلية".وأكد العليمي "الحرص على وحدة القوى السياسية وكافة وحدات القوات المسلحة والامن بمختلف تشكيلاتها لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والذي شكل أساس الدمار والخراب الذي آلت اليه بلادنا منذ اسقاط الدولة في سبتمبر 2014"، على حد قوله.وقال "أؤكد اليوم لكم انني قبلت بهذا المنصب للمساهمة الوطنية على وحدة تلك القوى والمكونات السياسية الممثلة في المجلس والحكومة لتقوم بدورها الوطني في استعادة الدولة واسقاط الانقلاب".ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القوى والمكونات السياسية اليمنية إلى "تجسيد روح التوافق والشراكة دون اقصاء والعمل على وحدة الصف".وأضاف: "أي صراع بين رفاق السلاح سيشكل خدمة للانقلابيين ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة، ولن اقبل او اسمح ان توجه اسلحتنا لغير العدو المشترك لليمنيين جميعاً".وبوقت سابق من اليوم، استكملت قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من محافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة الغنية بالنفط، بعد معارك مع الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة، مستمرة منذ الاثنين الماضي، على خلفية رفض قائد قوات الأمن الخاصة قراراً أصدره المحافظ بإقالته، ما دفع العولقي إلى توجيه القوات بالاستنفار والانتشار في المدينة.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/المجلس-الرئاسي-اليمني-يقيل-قيادات-عسكرية-وأمنية-على-خلفية-أحداث-شبوة-1066168853.html

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