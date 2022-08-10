عام على تولي طالبان الحكم في أفغانستان

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تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم إنشاؤها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغانًا يتسلقون فوق طائرة أثناء انتظارهم في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها، في 1 أغسطس 2022.

هرع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأفغان إلى مطار كابول قبل عام في محاولة يائسة للفرار من حركة "طالبان".