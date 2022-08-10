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https://arabic.sputniknews.com/20220810/عام-على-تولي-طالبان-الحكم-في-أفغانستان-1066251323.html
عام على تولي طالبان الحكم في أفغانستان
عام على تولي طالبان الحكم في أفغانستان
مضى عام على تولي "طالبان" الحكم في أفغانستان. وبثت نشرات إخبارية في جميع أنحاء العالم صور حشود تقتحم الطائرات المتوقفة وتتسلق فوق الطائرات وبعضها يتشبث بطائرة... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:49+0000
2022-08-10T13:49+0000
صور
وسائط متعددة
حركة طالبان
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ترون في ألبوم "سبوتنيك" صور تقارن الوضع بين العام الماضي واليوم."طالبان" تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية.
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фото, صور, وسائط متعددة, حركة طالبان

عام على تولي طالبان الحكم في أفغانستان

13:49 GMT 10.08.2022
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مضى عام على تولي "طالبان" الحكم في أفغانستان. وبثت نشرات إخبارية في جميع أنحاء العالم صور حشود تقتحم الطائرات المتوقفة وتتسلق فوق الطائرات وبعضها يتشبث بطائرة شحن عسكرية أمريكية أثناء هبوطها على المدرج. عاد المطار الآن إلى نوع من الحياة الطبيعية، مع تشغيل عدد قليل من الرحلات المحلية والدولية.
ترون في ألبوم "سبوتنيك" صور تقارن الوضع بين العام الماضي واليوم.
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم إنشاؤها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغانًا يتسلقون فوق طائرة أثناء انتظارهم في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها، في 1 أغسطس 2022.

هرع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأفغان إلى مطار كابول قبل عام في محاولة يائسة للفرار من حركة "طالبان".

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم إنشاؤها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغانًا يتسلقون فوق طائرة أثناء انتظارهم في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها، في 1 أغسطس 2022.هرع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأفغان إلى مطار كابول قبل عام في محاولة يائسة للفرار من حركة &quot;طالبان&quot;. - سبوتنيك عربي
1/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم إنشاؤها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغانًا يتسلقون فوق طائرة أثناء انتظارهم في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها، في 1 أغسطس 2022.

هرع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأفغان إلى مطار كابول قبل عام في محاولة يائسة للفرار من حركة "طالبان".

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) جنديًا أمريكيًا (وسط) وهو يصوب بندقيته نحو راكب أفغاني في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار الذي اتخذ في 1 أغسطس 2022.

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) جنديًا أمريكيًا (وسط) وهو يصوب بندقيته نحو راكب أفغاني في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار الذي اتخذ في 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) جنديًا أمريكيًا (وسط) وهو يصوب بندقيته نحو راكب أفغاني في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار الذي اتخذ في 1 أغسطس 2022.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) متطوعًا يحمل رجلًا مصابًا بينما ينتظر الآخرون في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها. 1 أغسطس 2022.

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) متطوعًا يحمل رجلًا مصابًا بينما ينتظر الآخرون في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها. 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
3/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) متطوعًا يحمل رجلًا مصابًا بينما ينتظر الآخرون في مطار كابول في كابول في 16 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها. 1 أغسطس 2022.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغان يتجمعون على طريق بالقرب من الجزء العسكري من المطار في كابول في 20 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها في 3أغسطس 2022.

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغان يتجمعون على طريق بالقرب من الجزء العسكري من المطار في كابول في 20 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها في 3أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 10 أغسطس 2022 (أعلى) أفغان يتجمعون على طريق بالقرب من الجزء العسكري من المطار في كابول في 20 أغسطس 2021، و (أسفل) نفس المنطقة من المطار التي تم التقاطها في 3أغسطس 2022.

© AFP 2022 / Ahmad Sahel Zrman

في هذه الصورة التي التقطت في 14 يوليو 2022، مقاتلو "طالبان" يأخذون جولة بالقارب في بحيرة بان أمير في مقاطعة باميان.

في هذه الصورة التي التقطت في 14 يوليو 2022، مقاتلو &quot;طالبان&quot; يأخذون جولة بالقارب في بحيرة بان أمير في مقاطعة باميان. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ahmad Sahel Zrman

في هذه الصورة التي التقطت في 14 يوليو 2022، مقاتلو "طالبان" يأخذون جولة بالقارب في بحيرة بان أمير في مقاطعة باميان.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

مقاتل من "طالبان" يقف حارسا بينما تدخل امرأة مكتب الجوازات الحكومي، في كابو ، أفغانستان، 27 أبريل 2022. أمرت قيادة "طالبان" الأفغانية جميع النساء الأفغانيات بارتداء البرقع في الأماكن العامة. المرسوم بتاريخ 7 مايو شمل قيودًا مماثلة على النساء خلال حكم "طالبان" السابق المتشدد بين عامي 1996 و2001.

مقاتل من &quot;طالبان&quot; يقف حارسا بينما تدخل امرأة مكتب الجوازات الحكومي، في كابو ، أفغانستان، 27 أبريل 2022. أمرت قيادة &quot;طالبان&quot; الأفغانية جميع النساء الأفغانيات بارتداء البرقع في الأماكن العامة. المرسوم بتاريخ 7 مايو شمل قيودًا مماثلة على النساء خلال حكم &quot;طالبان&quot; السابق المتشدد بين عامي 1996 و2001. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

مقاتل من "طالبان" يقف حارسا بينما تدخل امرأة مكتب الجوازات الحكومي، في كابو ، أفغانستان، 27 أبريل 2022. أمرت قيادة "طالبان" الأفغانية جميع النساء الأفغانيات بارتداء البرقع في الأماكن العامة. المرسوم بتاريخ 7 مايو شمل قيودًا مماثلة على النساء خلال حكم "طالبان" السابق المتشدد بين عامي 1996 و2001.

© AFP 2022 / Wakil Kohsar

في هذه الصورة التي التقطت في 28 مايو 2022، مذيعة أفغانية تعمل في شبكة الأخبار 1TV، ليما سبيسالي (وسط الصورة) ووجهها مغطى بالحجاب، تتحدث خلال بث مباشر في محطة قناة 1TV في كابول. بعد تحدي أمر "طالبان" في البداية بتغطية وجوههن على الهواء، تبث مذيعات التلفزيون الأفغانيات الأخبار والبرامج الأخرى يرتدين الأقنعة. وقالت سبيسالي إنه كان من الصعب العمل بهذه الطريقة لساعات لكنها تعهدت بالقتال من أجل حقوقها وحقوق النساء الأفغانيات الأخريات اللائي يتم سحقهن بشكل متزايد من قبل الحكام الإسلاميين المتشددين.

في هذه الصورة التي التقطت في 28 مايو 2022، مذيعة أفغانية تعمل في شبكة الأخبار 1TV، ليما سبيسالي (وسط الصورة) ووجهها مغطى بالحجاب، تتحدث خلال بث مباشر في محطة قناة 1TV في كابول. بعد تحدي أمر &quot;طالبان&quot; في البداية بتغطية وجوههن على الهواء، تبث مذيعات التلفزيون الأفغانيات الأخبار والبرامج الأخرى يرتدين الأقنعة. وقالت سبيسالي إنه كان من الصعب العمل بهذه الطريقة لساعات لكنها تعهدت بالقتال من أجل حقوقها وحقوق النساء الأفغانيات الأخريات اللائي يتم سحقهن بشكل متزايد من قبل الحكام الإسلاميين المتشددين. - سبوتنيك عربي
7/15
© AFP 2022 / Wakil Kohsar

في هذه الصورة التي التقطت في 28 مايو 2022، مذيعة أفغانية تعمل في شبكة الأخبار 1TV، ليما سبيسالي (وسط الصورة) ووجهها مغطى بالحجاب، تتحدث خلال بث مباشر في محطة قناة 1TV في كابول. بعد تحدي أمر "طالبان" في البداية بتغطية وجوههن على الهواء، تبث مذيعات التلفزيون الأفغانيات الأخبار والبرامج الأخرى يرتدين الأقنعة. وقالت سبيسالي إنه كان من الصعب العمل بهذه الطريقة لساعات لكنها تعهدت بالقتال من أجل حقوقها وحقوق النساء الأفغانيات الأخريات اللائي يتم سحقهن بشكل متزايد من قبل الحكام الإسلاميين المتشددين.

© AFP 2022 / Javed Tanveer

هذه الصورة التي التقطت في 19 يوليو 2022، تظهر امرأة وطفل ينتظران في مؤخرة سيارة أجرة للتنقل في قندهار. بعد مرور عام على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بدأت بعض الانقسامات في صفوفهم تتفتح حول السؤال الحاسم حول مدى الإصلاح الذي يمكن أن يتحمله قادتهم. توعد الإسلاميون، الذين اشتهروا خلال فترة حكمهم الأولى بسبب حملات القمع الوحشية للحقوق والحريات، بالحكم بشكل مختلف هذه المرة.

هذه الصورة التي التقطت في 19 يوليو 2022، تظهر امرأة وطفل ينتظران في مؤخرة سيارة أجرة للتنقل في قندهار. بعد مرور عام على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بدأت بعض الانقسامات في صفوفهم تتفتح حول السؤال الحاسم حول مدى الإصلاح الذي يمكن أن يتحمله قادتهم. توعد الإسلاميون، الذين اشتهروا خلال فترة حكمهم الأولى بسبب حملات القمع الوحشية للحقوق والحريات، بالحكم بشكل مختلف هذه المرة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Javed Tanveer

هذه الصورة التي التقطت في 19 يوليو 2022، تظهر امرأة وطفل ينتظران في مؤخرة سيارة أجرة للتنقل في قندهار. بعد مرور عام على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بدأت بعض الانقسامات في صفوفهم تتفتح حول السؤال الحاسم حول مدى الإصلاح الذي يمكن أن يتحمله قادتهم. توعد الإسلاميون، الذين اشتهروا خلال فترة حكمهم الأولى بسبب حملات القمع الوحشية للحقوق والحريات، بالحكم بشكل مختلف هذه المرة.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

رجال يشترون أعلام حركة "طالبان" على طول شارع في كابول، أفغانستان 9 أغسطس 2022

رجال يشترون أعلام حركة &quot;طالبان&quot; على طول شارع في كابول، أفغانستان 9 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

رجال يشترون أعلام حركة "طالبان" على طول شارع في كابول، أفغانستان 9 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Javed Tanveer

الأولاد يلعبون الكريكيت أمام مدرسة تضررت أثناء الصراع بين "طالبان" والحكومة الأفغانية الحاكمة السابقة، في قندهار في 12 مايو 2022.

الأولاد يلعبون الكريكيت أمام مدرسة تضررت أثناء الصراع بين &quot;طالبان&quot; والحكومة الأفغانية الحاكمة السابقة، في قندهار في 12 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Javed Tanveer

الأولاد يلعبون الكريكيت أمام مدرسة تضررت أثناء الصراع بين "طالبان" والحكومة الأفغانية الحاكمة السابقة، في قندهار في 12 مايو 2022.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 24 يوليو 2022 فتيات يدرسن في مدرسة سرية في مكان مجهول في أفغانستان.

حُرمت مئات الآلاف من الفتيات والشابات من فرصة التعليم منذ عودة "طالبان" إلى السلطة قبل عام، لكن تعطشهن للتعلم لم يقل. منذ استيلائها على السلطة قبل عام، فرضت طالبان قيودًا صارمة على الفتيات والنساء للامتثال لرؤيتها المتشددة للإسلام - مما أدى إلى إبعادهن فعليًا عن الحياة العامة.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 24 يوليو 2022 فتيات يدرسن في مدرسة سرية في مكان مجهول في أفغانستان.حُرمت مئات الآلاف من الفتيات والشابات من فرصة التعليم منذ عودة &quot;طالبان&quot; إلى السلطة قبل عام، لكن تعطشهن للتعلم لم يقل. منذ استيلائها على السلطة قبل عام، فرضت طالبان قيودًا صارمة على الفتيات والنساء للامتثال لرؤيتها المتشددة للإسلام - مما أدى إلى إبعادهن فعليًا عن الحياة العامة. - سبوتنيك عربي
11/15
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 24 يوليو 2022 فتيات يدرسن في مدرسة سرية في مكان مجهول في أفغانستان.

حُرمت مئات الآلاف من الفتيات والشابات من فرصة التعليم منذ عودة "طالبان" إلى السلطة قبل عام، لكن تعطشهن للتعلم لم يقل. منذ استيلائها على السلطة قبل عام، فرضت طالبان قيودًا صارمة على الفتيات والنساء للامتثال لرؤيتها المتشددة للإسلام - مما أدى إلى إبعادهن فعليًا عن الحياة العامة.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

يبحث مقاتلو طالبان عن مدمني المخدرات المختبئين في القمامة لاحتجازهم ونقلهم إلى معسكر لعلاج المخدرات، في كابول، أفغانستان، 1 يونيو 2022. لطالما كان إدمان المخدرات مشكلة في أفغانستان، أكبر منتج للأفيون والأفيون في العالم. الهيروين. لقد تأجج صفوف المدمنين بسبب الفقر المستمر وعقود من الحرب التي تركت عددًا قليلاً من العائلات بدون جروح.

يبحث مقاتلو طالبان عن مدمني المخدرات المختبئين في القمامة لاحتجازهم ونقلهم إلى معسكر لعلاج المخدرات، في كابول، أفغانستان، 1 يونيو 2022. لطالما كان إدمان المخدرات مشكلة في أفغانستان، أكبر منتج للأفيون والأفيون في العالم. الهيروين. لقد تأجج صفوف المدمنين بسبب الفقر المستمر وعقود من الحرب التي تركت عددًا قليلاً من العائلات بدون جروح. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

يبحث مقاتلو طالبان عن مدمني المخدرات المختبئين في القمامة لاحتجازهم ونقلهم إلى معسكر لعلاج المخدرات، في كابول، أفغانستان، 1 يونيو 2022. لطالما كان إدمان المخدرات مشكلة في أفغانستان، أكبر منتج للأفيون والأفيون في العالم. الهيروين. لقد تأجج صفوف المدمنين بسبب الفقر المستمر وعقود من الحرب التي تركت عددًا قليلاً من العائلات بدون جروح.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

مقاتلو "طالبان" يحرسون موقع انفجار في كابول، أفغانستان، 18 يونيو 2022. دمرت عدة انفجارات وإطلاق نار معبد السيخ في العاصمة الأفغانية.

مقاتلو &quot;طالبان&quot; يحرسون موقع انفجار في كابول، أفغانستان، 18 يونيو 2022. دمرت عدة انفجارات وإطلاق نار معبد السيخ في العاصمة الأفغانية. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

مقاتلو "طالبان" يحرسون موقع انفجار في كابول، أفغانستان، 18 يونيو 2022. دمرت عدة انفجارات وإطلاق نار معبد السيخ في العاصمة الأفغانية.

© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 22 يوليو 2022 مريضاً بالكوليرا يستريح في جناح بمستشفى منطقة موسى قلعة في موسى قلعة بولاية هلمند. عنابر العيادة المتداعية فى جنوب افغانستان ليست سوى علامة واحدة على الازمة الانسانية الكارثية التى اجتاحت الدولة التى مزقتها الحرب منذ عودة طالبان الى السلطة قبل عام.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 22 يوليو 2022 مريضاً بالكوليرا يستريح في جناح بمستشفى منطقة موسى قلعة في موسى قلعة بولاية هلمند. عنابر العيادة المتداعية فى جنوب افغانستان ليست سوى علامة واحدة على الازمة الانسانية الكارثية التى اجتاحت الدولة التى مزقتها الحرب منذ عودة طالبان الى السلطة قبل عام. - سبوتنيك عربي
14/15
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 22 يوليو 2022 مريضاً بالكوليرا يستريح في جناح بمستشفى منطقة موسى قلعة في موسى قلعة بولاية هلمند. عنابر العيادة المتداعية فى جنوب افغانستان ليست سوى علامة واحدة على الازمة الانسانية الكارثية التى اجتاحت الدولة التى مزقتها الحرب منذ عودة طالبان الى السلطة قبل عام.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

أطفال أفغان يشاهدون رمحًا يتسابق مع حصان بينما يقف مقاتل من "طالبان" في حديقة شامان هوزوري المترامية الأطراف في وسط مدينة كابول، أفغانستان، 6 مايو 2022.

أطفال أفغان يشاهدون رمحًا يتسابق مع حصان بينما يقف مقاتل من &quot;طالبان&quot; في حديقة شامان هوزوري المترامية الأطراف في وسط مدينة كابول، أفغانستان، 6 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

أطفال أفغان يشاهدون رمحًا يتسابق مع حصان بينما يقف مقاتل من "طالبان" في حديقة شامان هوزوري المترامية الأطراف في وسط مدينة كابول، أفغانستان، 6 مايو 2022.

"طالبان" تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية.
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