https://arabic.sputniknews.com/20220810/فنزويلا-تعتزم-استئناف-التعاون-العسكري-مع-كولومبيا-1066234787.html
فنزويلا تعتزم استئناف التعاون العسكري مع كولومبيا
فنزويلا تعتزم استئناف التعاون العسكري مع كولومبيا
أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، أمس الثلاثاء، أن بلادها تعتزم استئناف التعاون العسكري مع كولومبيا بقرار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T04:44+0000
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2022-08-10T04:44+0000
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بوينس آيرس، 9 أغسطس – سبوتنيك. وقال فلاديمير بادرينو لوبيس، وزير الدفاع الفنزويلي: "لقد تلقيت أوامر من نيكولاس مادورو أن أتواصل فورا مع وزارة الدفاع الكولومبية، بهدف استئناف علاقاتنا العسكرية".ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين كولومبيا وفنزويلا قد توقفت بعد أن اعترفت الأولى بفوز زعيم المعارضة خوان غوايدو بالكرسي الرئاسي. وبعد انتخاب غوستافو بيترو، رئيسا لكولومبيا، بدأت العلاقات بين البلدين بالتحسن.وكان العمدة السابق غوستافو بيترو، قد أدى اليمين الدستورية، الأحد الماضي، كأول رئيس يساري في كولومبيا، حيث يحمل خططا لإصلاحات عميقة في بلد يعاني من عدم المساواة الاقتصادية والعنف وانتشار تجارة المخدرات.وقالت "فرانس برس" إن بيترو وهو سيناتور سابق (يبلغ من العمر 62 عاما) سيتولى المنصب خلفا لإيفان دوكي الذي حظى بشعبية كبيرة لفترة أربع سنوات تمتع خلالها بدعم الأغلبية اليسارية في الكونغرس الكولومبي.أدى فوز بترو بصعوبة في انتخابات يونيو/حزيران إلى انضمام كولومبيا، التي حكمتها لفترة طويلة نخبة محافظة، إلى حظيرة يسارية موسعة في أمريكا اللاتينية يمكن أن تتعزز في أكتوبر/تشرين الأول بفوز محتمل للويز إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.وفي احتفال أقيم في بوجوتا عشية تنصيبه، قال بترو إن حكومته تهدف إلى "جلب ما لم يكن موجودا في كولومبيا منذ قرون، وهو الهدوء والسلام"، وأضاف: وخلال الحملة الانتخابية، وعد بترو برفع الضرائب على الأثرياء، والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، وإصلاح الشرطة بعد حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات المناهضة لعدم المساواة العام الماضي والتي أدينت دوليًا.وتعهد بتعليق التنقيب عن النفط، وتعزيز الطاقة النظيفة وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا، المعلقة منذ عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/أول-رئيس-يساري-في-كولومبيا-يؤدي-اليمين-1066092522.html
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كولومبيا, رئاسة فنزويلا, اخبار أمريكا اللاتينية, أخبار العالم الآن
فنزويلا تعتزم استئناف التعاون العسكري مع كولومبيا
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أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، أمس الثلاثاء، أن بلادها تعتزم استئناف التعاون العسكري مع كولومبيا بقرار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
بوينس آيرس، 9 أغسطس – سبوتنيك
. وقال فلاديمير بادرينو لوبيس، وزير الدفاع الفنزويلي: "لقد تلقيت أوامر من نيكولاس مادورو أن أتواصل فورا مع وزارة الدفاع الكولومبية، بهدف استئناف علاقاتنا العسكرية".
ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين كولومبيا وفنزويلا قد توقفت بعد أن اعترفت الأولى بفوز زعيم المعارضة خوان غوايدو بالكرسي الرئاسي. وبعد انتخاب غوستافو بيترو، رئيسا لكولومبيا، بدأت العلاقات بين البلدين بالتحسن.
وكان العمدة السابق غوستافو بيترو، قد أدى اليمين الدستورية، الأحد الماضي، كأول رئيس يساري في كولومبيا، حيث يحمل خططا لإصلاحات عميقة في بلد يعاني من عدم المساواة الاقتصادية والعنف وانتشار تجارة المخدرات.
وقالت "فرانس برس" إن بيترو وهو سيناتور سابق (يبلغ من العمر 62 عاما) سيتولى المنصب خلفا لإيفان دوكي الذي حظى بشعبية كبيرة لفترة أربع سنوات تمتع خلالها بدعم الأغلبية اليسارية في الكونغرس الكولومبي.
أدى فوز بترو بصعوبة في انتخابات يونيو/حزيران إلى انضمام كولومبيا، التي حكمتها لفترة طويلة نخبة محافظة، إلى حظيرة يسارية موسعة في أمريكا اللاتينية
يمكن أن تتعزز في أكتوبر/تشرين الأول بفوز محتمل للويز إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.
وفي احتفال أقيم في بوجوتا عشية تنصيبه، قال بترو إن حكومته تهدف إلى "جلب ما لم يكن موجودا في كولومبيا منذ قرون، وهو الهدوء والسلام"، وأضاف:
"هنا تبدأ حكومة تناضل من أجل العدالة".
وخلال الحملة الانتخابية، وعد بترو برفع الضرائب على الأثرياء، والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم، وإصلاح الشرطة بعد حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات المناهضة لعدم المساواة العام الماضي والتي أدينت دوليًا.
وتعهد بتعليق التنقيب عن النفط، وتعزيز الطاقة النظيفة وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا، المعلقة منذ عام 2019.