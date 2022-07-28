https://arabic.sputniknews.com/20220728/فنزويلا-وكولومبيا-تتفقان-على-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بداية-من-7-أغسطس-1065714487.html
فنزويلا وكولومبيا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بداية من 7 أغسطس
فنزويلا وكولومبيا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بداية من 7 أغسطس
قال مسؤولون فنزويليون وكولومبيون اليوم الخميس، إن البلدين ستعيدان العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء عندما يتولى الرئيس اليساري المنتخب غوستافو بيترو منصبه... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T21:28+0000
2022-07-28T21:28+0000
2022-07-28T21:28+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
نيكولاس مادورو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
قطعت العلاقات بين البلدين في عام 2019 بعد أن رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الاعتراف بإعادة انتخاب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وبدلا من ذلك، أيد دوكي ادعاء زعيم المعارضة خوان جوايدو بأن يكون رئيس فنزويلا بالإنابة.كانت كولومبيا واحدة من حوالي 60 دولة فعلت ذلك، بعد أن رفضت الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2018 التي قاطعتها المعارضة.استضاف وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا وزير الخارجية الكولومبي المنتخب ألفارو ليفا في سان كريستوبال، عاصمة ولاية تاتشيرا الواقعة على الحدود بين البلدين، بحسب وكالة "فرانس برس".وقرأ ليفا بيانا قال فيه إن الرجلين "أعربا عن رغبتهما في التقدم في أجندة العمل نحو التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية اعتبارا من 7 أغسطس من خلال تسمية السفراء والمسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين".بيترو، أول رئيس يساري منتخب في كولومبيا، قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بمجرد توليه منصبه، بعدما أغلقت السفارات والقنصليات في كلا البلدين وأوقفت الرحلات الجوية بين الجارتين، حتى الحدود البرية بين البلدين أغلقت بين عامي 2019 و2021.يتهم مادورو دوكي بانتظام بأنه جزء من خطط مفترضة للإطاحة به، في حين يزعم الرئيس الفنزويلي أن معارضه جوايدو يؤوي المتمردين الكولومبيين الذين ينفذون هجمات على قواته الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مادورو-يقول-إن-كولومبيا-تخطط-لهجمات-تخريبية-ضد-فنزويلا-1061537240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اضطرابات أمنية في فنزويلا, نيكولاس مادورو
فنزويلا وكولومبيا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بداية من 7 أغسطس
تابعنا عبر
قال مسؤولون فنزويليون وكولومبيون اليوم الخميس، إن البلدين ستعيدان العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء عندما يتولى الرئيس اليساري المنتخب غوستافو بيترو منصبه في بوغوتا في 7 أغسطس/ آب.
قطعت العلاقات بين البلدين في عام 2019 بعد أن رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الاعتراف بإعادة انتخاب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وبدلا من ذلك، أيد دوكي ادعاء زعيم المعارضة خوان جوايدو بأن يكون رئيس فنزويلا بالإنابة.
كانت كولومبيا
واحدة من حوالي 60 دولة فعلت ذلك، بعد أن رفضت الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2018 التي قاطعتها المعارضة.
استضاف وزير العلاقات الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا وزير الخارجية الكولومبي المنتخب ألفارو ليفا في سان كريستوبال، عاصمة ولاية تاتشيرا الواقعة على الحدود بين البلدين، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقرأ ليفا بيانا قال فيه إن الرجلين "أعربا عن رغبتهما في التقدم في أجندة العمل نحو التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية اعتبارا من 7 أغسطس من خلال تسمية السفراء والمسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين".
بيترو، أول رئيس يساري منتخب في كولومبيا، قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بمجرد توليه منصبه، بعدما أغلقت السفارات والقنصليات
في كلا البلدين وأوقفت الرحلات الجوية بين الجارتين، حتى الحدود البرية بين البلدين أغلقت بين عامي 2019 و2021.
يتهم مادورو دوكي بانتظام بأنه جزء من خطط مفترضة للإطاحة به، في حين يزعم الرئيس الفنزويلي أن معارضه جوايدو
يؤوي المتمردين الكولومبيين الذين ينفذون هجمات على قواته الأمنية.