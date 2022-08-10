https://arabic.sputniknews.com/20220810/قديروف-9-آلاف-مقاتل-من-الشيشان-على-استعداد-للذهاب-إلى-أراضي-أوكرانيا-1066243749.html
قديروف: 9 آلاف مقاتل من الشيشان على استعداد للذهاب إلى أراضي أوكرانيا
قديروف: 9 آلاف مقاتل من الشيشان على استعداد للذهاب إلى أراضي أوكرانيا
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن تسعة آلاف مقاتل من الشيشان مستعدون للذهاب إلى أراضي أوكرانيا، وهناك 10 آلاف آخرون في الاحتياط. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:15+0000
2022-08-10T10:15+0000
2022-08-10T10:44+0000
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وكتب الرئيس الشيشاني على "تلغرام": "في الوقت الحالي، هناك 9000 مقاتل مدرب جيدًا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10000 جندي آخر في الاحتياط وينتظرون. وهم على استعداد للقيام بأي عمل حتى يتم هزيمة النازيين تمامًا في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/قديروف-يعد-بتقديم-المساعدة-في-إعادة-إعمار-مسجد-وكنيسة-في-مدينة-ماريوبول-1065642683.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
قديروف: 9 آلاف مقاتل من الشيشان على استعداد للذهاب إلى أراضي أوكرانيا
10:15 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن تسعة آلاف مقاتل من الشيشان مستعدون للذهاب إلى أراضي أوكرانيا، وهناك 10 آلاف آخرون في الاحتياط.
وكتب الرئيس الشيشاني على "تلغرام": "في الوقت الحالي، هناك 9000 مقاتل مدرب جيدًا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10000 جندي آخر في الاحتياط وينتظرون. وهم على استعداد للقيام بأي عمل حتى يتم هزيمة النازيين تمامًا في أوكرانيا".