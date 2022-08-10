عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220810/قديروف-9-آلاف-مقاتل-من-الشيشان-على-استعداد-للذهاب-إلى-أراضي-أوكرانيا-1066243749.html
قديروف: 9 آلاف مقاتل من الشيشان على استعداد للذهاب إلى أراضي أوكرانيا
قديروف: 9 آلاف مقاتل من الشيشان على استعداد للذهاب إلى أراضي أوكرانيا
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن تسعة آلاف مقاتل من الشيشان مستعدون للذهاب إلى أراضي أوكرانيا، وهناك 10 آلاف آخرون في الاحتياط. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:15+0000
2022-08-10T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354281_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_2c42702a17492fb4958aff2f78727b87.jpg
وكتب الرئيس الشيشاني على "تلغرام": "في الوقت الحالي، هناك 9000 مقاتل مدرب جيدًا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10000 جندي آخر في الاحتياط وينتظرون. وهم على استعداد للقيام بأي عمل حتى يتم هزيمة النازيين تمامًا في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/قديروف-يعد-بتقديم-المساعدة-في-إعادة-إعمار-مسجد-وكنيسة-في-مدينة-ماريوبول-1065642683.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354281_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_a1e53baa79dbcfb989da63c526e38ab4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا

قديروف: 9 آلاف مقاتل من الشيشان على استعداد للذهاب إلى أراضي أوكرانيا

10:15 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 10.08.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان يعطي زجاجة مياه لجندي أوكراني أسير، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن تسعة آلاف مقاتل من الشيشان مستعدون للذهاب إلى أراضي أوكرانيا، وهناك 10 آلاف آخرون في الاحتياط.
وكتب الرئيس الشيشاني على "تلغرام": "في الوقت الحالي، هناك 9000 مقاتل مدرب جيدًا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10000 جندي آخر في الاحتياط وينتظرون. وهم على استعداد للقيام بأي عمل حتى يتم هزيمة النازيين تمامًا في أوكرانيا".
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قديروف يعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة بمدينة ماريوبول
27 يوليو, 12:14 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала