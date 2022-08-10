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https://arabic.sputniknews.com/20220810/-بيلوسي-الجيش-الأمريكي-تمكن-من-تقليص-تأثير-الصين-على-زيارة-وفد-الكونغرس-إلى-تايوان-1066271961.html
بيلوسي: الجيش الأمريكي تمكن من "تقليص" تأثير الصين على زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان
بيلوسي: الجيش الأمريكي تمكن من "تقليص" تأثير الصين على زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن دعم الجيش الأمريكي ساهم في "تقليص" تأثير الصين على زيارة وفد الكونغرس الأخيرة إلى تايوان. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T18:34+0000
2022-08-10T19:16+0000
العالم
نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي: "نحن فخورون جدا بعسكريينا الذين قلصوا تأثير الصين على رحلتنا واعتنوا بنا".واعترفت بيلوسي خلال حديثها بأن نجلها رافقها خلال جولتها في آسيا، لكنه لم يكن لديه أي أجندة تجارية، على حد زعمها.وأثارت زيارة بيلوسي إلى تايوان، الأسبوع الماضي، غضبا واسعا في الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.وتعتبر زيارة بيلوسي إلى تايوان هي الأولى بهذا المستوى منذ عام 1997.وفرضت الصين عقوبات على بيلوسي وعائلاتها، ردا على الزيارة التي أجرتها إلى الجزيرة دون موافقة السلطات المركزية في بكين.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/واشنطن-لا-نبحث-عن-نزاع-مع-الصين-وزيارة-بيلوسي-حملت-طابعا-سلميا--1066159915.html
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العالم, نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية

بيلوسي: الجيش الأمريكي تمكن من "تقليص" تأثير الصين على زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان

18:34 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 19:16 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن دعم الجيش الأمريكي ساهم في "تقليص" تأثير الصين على زيارة وفد الكونغرس الأخيرة إلى تايوان.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي: "نحن فخورون جدا بعسكريينا الذين قلصوا تأثير الصين على رحلتنا واعتنوا بنا".
واعترفت بيلوسي خلال حديثها بأن نجلها رافقها خلال جولتها في آسيا، لكنه لم يكن لديه أي أجندة تجارية، على حد زعمها.
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وأثارت زيارة بيلوسي إلى تايوان، الأسبوع الماضي، غضبا واسعا في الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وتعتبر زيارة بيلوسي إلى تايوان هي الأولى بهذا المستوى منذ عام 1997.
وفرضت الصين عقوبات على بيلوسي وعائلاتها، ردا على الزيارة التي أجرتها إلى الجزيرة دون موافقة السلطات المركزية في بكين.
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