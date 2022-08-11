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إعلام تونسي يكشف جنسية الخليجي الذي قتل في بنزرت التونسية
إعلام تونسي يكشف جنسية الخليجي الذي قتل في بنزرت التونسية
كشفت وسائل إعلامية تونسية، اليوم الخميس، عن جنسية الرجل الخليجي الذي تعرض للقتل بواسطة شاب، أمس الأربعاء، في مدينة بنزرت التونسية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:35+0000
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وأفادت إذاعة "إي إف إم" التونسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الخليجي القتيل هو سعودي الجنسية مقيم في دولة قطر، كان قد تعرف على فتاة تونسية في بلده، حيث تزوجها عرفيا، وكان يلتقيها سرا في تونس.وأضافت الإذاعة التونسية أن الرجل الخليجي تعرض للقتل بواسطة شقيق زوجته بدافع من أصدقائه، الذين أخبروه أن شقيقته على علاقة عاطفية بشخص أجنبي.وكانت السفارة القطرية في تونس نفت، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلامية بأن الرجل الخليجي الذي قتل في مدينة بنزرت التونسية هو قطري الجنسية.وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/قطر-تنفي-مقتل-أحد-مواطنيها-في-مدينة-بنزرت-التونسية-1066314055.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
إعلام تونسي يكشف جنسية الخليجي الذي قتل في بنزرت التونسية
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كشفت وسائل إعلامية تونسية، اليوم الخميس، عن جنسية الرجل الخليجي الذي تعرض للقتل بواسطة شاب، أمس الأربعاء، في مدينة بنزرت التونسية.
وأفادت إذاعة
"إي إف إم" التونسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الخليجي القتيل هو سعودي الجنسية مقيم في دولة قطر، كان قد تعرف على فتاة تونسية في بلده، حيث تزوجها عرفيا، وكان يلتقيها سرا في تونس.
وأضافت الإذاعة التونسية أن الرجل الخليجي تعرض للقتل بواسطة شقيق زوجته بدافع من أصدقائه، الذين أخبروه أن شقيقته على علاقة عاطفية بشخص أجنبي.
وكانت السفارة القطرية في تونس نفت، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلامية بأن الرجل الخليجي الذي قتل في مدينة بنزرت التونسية هو قطري الجنسية.
وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة
"نسمة" التونسية.
وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.
وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.