عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-تونسي-يكشف-جنسية-الخليجي-الذي-قتل-في-بنزرت-التونسية-1066317510.html
إعلام تونسي يكشف جنسية الخليجي الذي قتل في بنزرت التونسية
إعلام تونسي يكشف جنسية الخليجي الذي قتل في بنزرت التونسية
كشفت وسائل إعلامية تونسية، اليوم الخميس، عن جنسية الرجل الخليجي الذي تعرض للقتل بواسطة شاب، أمس الأربعاء، في مدينة ‏بنزرت التونسية.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:35+0000
2022-08-11T21:35+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102091/66/1020916602_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_8b5b9a3e6ee7fb1e4799f86746e4ac20.jpg
وأفادت إذاعة "إي إف إم" التونسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الخليجي القتيل هو سعودي الجنسية مقيم في دولة قطر، كان قد تعرف على فتاة تونسية في بلده، حيث تزوجها عرفيا، وكان يلتقيها سرا في تونس.وأضافت الإذاعة التونسية أن الرجل الخليجي تعرض للقتل بواسطة شقيق زوجته بدافع من أصدقائه، الذين أخبروه أن شقيقته على علاقة عاطفية بشخص أجنبي.وكانت السفارة القطرية في تونس نفت، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلامية بأن الرجل الخليجي الذي قتل في مدينة بنزرت التونسية هو قطري الجنسية.وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/قطر-تنفي-مقتل-أحد-مواطنيها-في-مدينة-بنزرت-التونسية-1066314055.html
قطر
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102091/66/1020916602_624:0:5616:3744_1920x0_80_0_0_da3860d9b7e4bb11449593f6bca5e4f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

إعلام تونسي يكشف جنسية الخليجي الذي قتل في بنزرت التونسية

21:35 GMT 11.08.2022
© flickr.com / Tom Woodwardسكين
سكين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
سكين
© flickr.com / Tom Woodward
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلامية تونسية، اليوم الخميس، عن جنسية الرجل الخليجي الذي تعرض للقتل بواسطة شاب، أمس الأربعاء، في مدينة ‏بنزرت التونسية.‏
وأفادت إذاعة "إي إف إم" التونسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الخليجي القتيل هو سعودي الجنسية مقيم في دولة قطر، كان قد تعرف على فتاة تونسية في بلده، حيث تزوجها عرفيا، وكان يلتقيها سرا في تونس.
وأضافت الإذاعة التونسية أن الرجل الخليجي تعرض للقتل بواسطة شقيق زوجته بدافع من أصدقائه، الذين أخبروه أن شقيقته على علاقة عاطفية بشخص أجنبي.
قوات الأمن التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية
19:22 GMT
وكانت السفارة القطرية في تونس نفت، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلامية بأن الرجل الخليجي الذي قتل في مدينة بنزرت التونسية هو قطري الجنسية.
وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.
وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.
وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала