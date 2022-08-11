https://arabic.sputniknews.com/20220811/ارتفاع-أسعار-النفط-في-ظل-توقعات-بزيادة-الطلب-عليه-عالميا-1066290335.html
ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات بزيادة الطلب عليه عالميا
ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات بزيادة الطلب عليه عالميا
سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ظهر اليوم، بينما يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار حول زيادة توقعات الطلب على هذا النوع من المواد الخام في العالم. ووفقا لبيانات... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:23+0000
2022-08-11T11:23+0000
2022-08-11T11:23+0000
اقتصاد
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سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ظهر اليوم، بينما يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار حول زيادة توقعات الطلب على هذا النوع من المواد الخام في العالم. ووفقا لبيانات التداول، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر لخام برنت بنسبة 0.95% إلى 98.33 دولارًا للبرميل، وعقود سبتمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.96% إلى 92.81 دولارًا. حتى الآن، يبلغ الحد الأدنى لسعر اليوم 2191.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب (+ 0.2% من السعر المقدر في اليوم السابق - 2187.2 دولارًا أمريكيًا)، والحد الأقصى هو 2272.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب (+ 3.9%). اعتبارًا من الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 3.5% ، لتصل إلى 2262.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات بزيادة الطلب عليه عالميا
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سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ظهر اليوم، بينما يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار حول زيادة توقعات الطلب على هذا النوع من المواد الخام في العالم. ووفقا لبيانات التداول، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر لخام برنت بنسبة 0.95% إلى 98.33 دولارًا للبرميل، وعقود سبتمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.96% إلى 92.81 دولارًا.
في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي لتسليم سبتمبر بنسبة 3.5% يوم الخميس ولا تزال تحتفظ بما يزيد قليلاً عن 2260 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وفقًا لشركة ICE ومقرها لندن.
حتى الآن، يبلغ الحد الأدنى لسعر اليوم 2191.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب (+ 0.2% من السعر المقدر في اليوم السابق - 2187.2 دولارًا أمريكيًا)، والحد الأقصى هو 2272.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب (+ 3.9%). اعتبارًا من الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 3.5% ، لتصل إلى 2262.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.