https://arabic.sputniknews.com/20220811/القيادة-الاستراتيجية-الأمريكية-استخدام-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-سيؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-1066304129.html
القيادة الاستراتيجية الأمريكية: استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب وخيمة"
القيادة الاستراتيجية الأمريكية: استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب وخيمة"
قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم) الأدميرال تشارلز ريتشارد، اليوم الخميس، إن أي استخدام للأسلحة النووية في صراع أوكرانيا سيكون غير مقبول... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:30+0000
2022-08-11T14:30+0000
2022-08-11T14:30+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وتابع ريتشارد قائلا: "يجب ألا نخطئ اليوم، ونحن مستعدون. وكما قال رئيسنا، فإن أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق، سيكون غير مقبول تمامًا بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة لبقية العالم، وستترتب عليه عواقب وخيمة".وكان رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأدميرال تشارلز ريتشارد، قد صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن عدم معرفتها حول موقع وحجم الترسانة النووية الروسية. وحدد أنه يقصد، على وجه الخصوص، أحدث الأسلحة التي لم يتم تضمينها في معاهدة "ستارت 3".
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أخبار أوكرانيا, روسيا
القيادة الاستراتيجية الأمريكية: استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب وخيمة"
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قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم) الأدميرال تشارلز ريتشارد، اليوم الخميس، إن أي استخدام للأسلحة النووية في صراع أوكرانيا سيكون غير مقبول وسيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وتابع ريتشارد قائلا: "يجب ألا نخطئ اليوم، ونحن مستعدون. وكما قال رئيسنا، فإن أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق، سيكون غير مقبول تمامًا بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة لبقية العالم، وستترتب عليه عواقب وخيمة".
وأضاف: "في كل يوم في ستراتكوم، تظل قواتنا في الميدان على استعداد للقيام بكل ما يأمرنا به الرئيس، مع إعادة تقييم الوضع باستمرار وتعديله حسب الضرورة".
وكان رئيس القيادة الاستراتيجية الأمريكية الأدميرال تشارلز ريتشارد، قد صرح في وقت سابق
، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن عدم معرفتها حول موقع وحجم
الترسانة النووية الروسية. وحدد أنه يقصد، على وجه الخصوص، أحدث الأسلحة التي لم يتم تضمينها في معاهدة "ستارت 3".