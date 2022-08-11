https://arabic.sputniknews.com/20220811/المصرية-العالمية-للطيران-تباشر-تسيير-رحلات-من-موسكو-إلى-منتجعات-الغردقة-وشرم-الشيخ-1066303995.html
"المصرية العالمية للطيران" تباشر تسيير رحلات من موسكو إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ
"المصرية العالمية للطيران" تباشر تسيير رحلات من موسكو إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ
بدأت شركة "المصرية العالمية للطيران" تسيير رحلات جوية من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:24+0000
2022-08-11T14:24+0000
2022-08-11T14:24+0000
العالم العربي
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وقالت الخدمة الصحفية للشركة في بيانين، اليوم الخميس: "بدأت المصرية العالمية للطيران تسيير رحلات جوية إلى مدن المنتجعات المشهورة في مصر من مطار شيريميتيفو الدولي". وأضافت الشركة أن الرحلات باتجاه شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تتم مرتين في الأسبوع يوم الجمعة، ورحلات على خط شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - يتم تسيير رحلات الغردقة مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأحد. وفي اتجاه الغردقة - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تقوم الشركة أيضًا بتشغيل رحلاتها مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
"المصرية العالمية للطيران" تباشر تسيير رحلات من موسكو إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ
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بدأت شركة "المصرية العالمية للطيران" تسيير رحلات جوية من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.
وقالت الخدمة الصحفية
للشركة في بيانين، اليوم الخميس: "بدأت المصرية العالمية للطيران تسيير رحلات جوية إلى مدن المنتجعات المشهورة في مصر من مطار شيريميتيفو الدولي".
ومن المقرر أن يتم تشغيل ست رحلات جوية في الأسبوع على متن طائرة إيرباص"آي-320". وستنقل شركة الطيران عملاء مشغل الرحلات السياحية Biblio-Globus.
وأضافت الشركة أن الرحلات باتجاه شرم الشيخ
- موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تتم مرتين في الأسبوع يوم الجمعة، ورحلات على خط شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - يتم تسيير رحلات الغردقة مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأحد. وفي اتجاه الغردقة - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تقوم الشركة أيضًا بتشغيل رحلاتها مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء.