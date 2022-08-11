عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/المصرية-العالمية-للطيران-تباشر-تسيير-رحلات-من-موسكو-إلى-منتجعات-الغردقة-وشرم-الشيخ-1066303995.html
"المصرية العالمية للطيران" تباشر تسيير رحلات من موسكو إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ
"المصرية العالمية للطيران" تباشر تسيير رحلات من موسكو إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ
بدأت شركة "المصرية العالمية للطيران" تسيير رحلات جوية من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:24+0000
2022-08-11T14:24+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049804352_0:270:2592:1728_1920x0_80_0_0_c08d521684fe634f602e4798126be523.jpg
وقالت الخدمة الصحفية للشركة في بيانين، اليوم الخميس: "بدأت المصرية العالمية للطيران تسيير رحلات جوية إلى مدن المنتجعات المشهورة في مصر من مطار شيريميتيفو الدولي". وأضافت الشركة أن الرحلات باتجاه شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تتم مرتين في الأسبوع يوم الجمعة، ورحلات على خط شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - يتم تسيير رحلات الغردقة مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأحد. وفي اتجاه الغردقة - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تقوم الشركة أيضًا بتشغيل رحلاتها مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1049804352_288:0:2592:1728_1920x0_80_0_0_a61916466b0de31f09319b640319368d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

"المصرية العالمية للطيران" تباشر تسيير رحلات من موسكو إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ

14:24 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Mohamed Hemidaعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Mohamed Hemida
تابعنا عبرTelegram
بدأت شركة "المصرية العالمية للطيران" تسيير رحلات جوية من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة في بيانين، اليوم الخميس: "بدأت المصرية العالمية للطيران تسيير رحلات جوية إلى مدن المنتجعات المشهورة في مصر من مطار شيريميتيفو الدولي".
ومن المقرر أن يتم تشغيل ست رحلات جوية في الأسبوع على متن طائرة إيرباص"آي-320". وستنقل شركة الطيران عملاء مشغل الرحلات السياحية Biblio-Globus.
وأضافت الشركة أن الرحلات باتجاه شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تتم مرتين في الأسبوع يوم الجمعة، ورحلات على خط شرم الشيخ - موسكو ("شيريميتيفو") - يتم تسيير رحلات الغردقة مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأحد. وفي اتجاه الغردقة - موسكو ("شيريميتيفو") - شرم الشيخ، تقوم الشركة أيضًا بتشغيل رحلاتها مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала