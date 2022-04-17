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https://arabic.sputniknews.com/20220417/انطلاق-أول-رحلة-جوية-مباشرة-من-إسرائيل-إلى-شرم-الشيخ-بسيناء-1061287732.html
انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى شرم الشيخ بسيناء
انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى شرم الشيخ بسيناء
في أول رحلة جوية مباشرة، أقلعت صباح اليوم الأحد طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية من مطار بن غوريون الدولي متوجهة إلى شرم الشيخ في سيناء المصرية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:09+0000
2022-04-17T10:10+0000
مصر
إسرائيل
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ اليوم أيضا شركتا أركيعا ويسرائير بتسيير رحلات جوية إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.وأوضحت الهيئة أنه من المقرر تسيير 3 رحلات أسبوعيا لكل شركة.ويستعد آلاف الإسرائيليين للسفر عبر الخط الجوي الجديد الذي تم تدشينه بين تل أبيب وشرم الشيخ لقضاء عيد الفصح اليهودي في سيناء المصرية.واتفقت مصر وإسرائيل في مارس/ آذار الماضي على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، والتي سيتم في إطارها تدشين خط جديد سينطلق من مطار بن غوريون الدولي باتجاه مدينة شرم الشيخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-الراغبين-بالسفر-إلى-سيناء-في-عيد-الفصح-1061163210.html
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مصر, إسرائيل

انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى شرم الشيخ بسيناء

10:09 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 17.04.2022)
© NIR ELIASطيران العال
طيران العال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© NIR ELIAS
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في أول رحلة جوية مباشرة، أقلعت صباح اليوم الأحد طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية من مطار بن غوريون الدولي متوجهة إلى شرم الشيخ في سيناء المصرية.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تبدأ اليوم أيضا شركتا أركيعا ويسرائير بتسيير رحلات جوية إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأوضحت الهيئة أنه من المقرر تسيير 3 رحلات أسبوعيا لكل شركة.
سيناء - طابا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح
13 أبريل, 14:00 GMT
ويستعد آلاف الإسرائيليين للسفر عبر الخط الجوي الجديد الذي تم تدشينه بين تل أبيب وشرم الشيخ لقضاء عيد الفصح اليهودي في سيناء المصرية.
وأشارت الهيئة إلى أن معبر طابا الحدودي مع مصر يشهد ازدحاما شديدا، لافتة إلى أنه يتوقع أن يغادر منه أكثر من 5 آلاف إسرائيلي لقضاء عطلة العيد في سيناء.
واتفقت مصر وإسرائيل في مارس/ آذار الماضي على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، والتي سيتم في إطارها تدشين خط جديد سينطلق من مطار بن غوريون الدولي باتجاه مدينة شرم الشيخ.
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