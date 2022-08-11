https://arabic.sputniknews.com/20220811/انخفاض-أسعار-البنزين-في-أمريكا-إلى-أدنى-مستوياتها--1066312481.html
انخفاض أسعار البنزين في أمريكا إلى أدنى مستوياتها
انخفاض أسعار البنزين في أمريكا إلى أدنى مستوياتها
انخفض متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ شهور، مما خفف الضغوط قليلا على السائقين في... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:16+0000
2022-08-11T18:16+0000
2022-08-11T18:16+0000
اقتصاد
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وانخفض متوسط السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص إلى 3.990 دولار للغالون، اليوم الخميس، ليتراجع دون 4 دولارات لأول مرة منذ مارس/آذار، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن اتحاد السيارات الأمريكية.بلغت أسعار البنزين ذروتها عند مستوى قياسي وصل إلى 5.02 دولار في يونيو/ حزيران، مما تسبب في ضغوط مالية وتراجع شراء السائقين للوقود في يوليو/ تموز، إلى ما دون المستويات خلال يوليو 2020.في وقت من الأوقات هذا العام، وصل النفط الخام، المحرك الرئيسي لأسعار البنزين، إلى 139 دولارا للبرميل. لكنه تراجع منذ ذلك الحين، وبلغ 98 دولارا، اليوم الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/بايدن-يصف-مساعدة-أوكرانيا-بأنها-سبب-في-ارتفاع-أسعار-البنزين-داخل-الولايات-المتحدة-1063462448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
انخفاض أسعار البنزين في أمريكا إلى أدنى مستوياتها
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انخفض متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ شهور، مما خفف الضغوط قليلا على السائقين في أكبر بلد مستهلك للوقود في العالم.
وانخفض متوسط السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص إلى 3.990 دولار للغالون، اليوم الخميس، ليتراجع دون 4 دولارات لأول مرة منذ مارس/آذار، وفقا لما نقلته وكالة
"رويترز" عن اتحاد السيارات الأمريكية.
بلغت أسعار البنزين ذروتها عند مستوى قياسي وصل إلى 5.02 دولار في يونيو/ حزيران، مما تسبب في ضغوط مالية وتراجع شراء السائقين للوقود في يوليو/ تموز، إلى ما دون المستويات خلال يوليو 2020.
في وقت من الأوقات هذا العام، وصل النفط الخام، المحرك الرئيسي لأسعار البنزين، إلى 139 دولارا للبرميل. لكنه تراجع منذ ذلك الحين، وبلغ 98 دولارا، اليوم الخميس.