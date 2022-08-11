https://arabic.sputniknews.com/20220811/انقطاع-خطوط-الكهرباء-عن-محطة-زابوروجيه-النووية-بعد-قصفها-من-قبل-كييف-1066304868.html
انقطاع خطوط الكهرباء عن محطة زابوروجيه النووية بعد قصفها من قبل كييف
انقطاع خطوط الكهرباء عن محطة زابوروجيه النووية بعد قصفها من قبل كييف
قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إنه بعد انقطاع خطوط الكهرباء جراء القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه،... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T15:12+0000
2022-08-11T15:12+0000
2022-08-11T15:12+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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في وقت سابق، قال روجوف إن القوات الأوكرانية قصفت المحطة، نتيجة لذلك لم يكن من الممكن إجراء "تغيير المناوبة" في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات. وكتب على قناته على "تلغرام": "بالنسبة إلى انبعاث الدخان الذي ينشره مستخدمو الشبكات الاجتماعية، فقد اندلع حريق في منطقة المحطة نتيجة انقطاع خطوط الكهرباء بعد القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفرق الإطفاء تعمل".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى إنشاء "محيط آمن" حول المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه النووية.وقال غوتيريش في بيان: "أدعو القوات المسلحة الروسية والأوكرانية إلى الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الطاقة النووية وعدم استخدام منشآتها ومحيطها كأهداف".
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أخبار أوكرانيا, روسيا
انقطاع خطوط الكهرباء عن محطة زابوروجيه النووية بعد قصفها من قبل كييف
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قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إنه بعد انقطاع خطوط الكهرباء جراء القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، اندلع حريق في منطقة المحطة، ويعمل رجال الإطفاء على إخماده.
في وقت سابق، قال روجوف إن القوات الأوكرانية قصفت المحطة، نتيجة لذلك لم يكن من الممكن إجراء "تغيير المناوبة" في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات.
ووفقا له، فقد تضرر خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية أثناء قصف كييف للمحطة في زابوروجيه.
وكتب على قناته على "تلغرام": "بالنسبة إلى انبعاث الدخان الذي ينشره مستخدمو الشبكات الاجتماعية، فقد اندلع حريق في منطقة المحطة نتيجة انقطاع خطوط الكهرباء بعد القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفرق الإطفاء تعمل".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى إنشاء "محيط آمن"
حول المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه النووية.
وقال غوتيريش في بيان: "أدعو القوات المسلحة الروسية والأوكرانية إلى الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الطاقة النووية وعدم استخدام منشآتها ومحيطها كأهداف".