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غوتيريش يدعو إلى إنشاء "نطاق آمن" حول محطة زابوروجيه النووية
غوتيريش يدعو إلى إنشاء "نطاق آمن" حول محطة زابوروجيه النووية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى إنشاء "محيط آمن" حول المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه النووية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:42+0000
2022-08-11T11:42+0000
2022-08-11T12:28+0000
أنطونيو غوتيريش
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غوتيريش في بيان: "أدعو القوات المسلحة الروسية والأوكرانية إلى الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الطاقة النووية وعدم استخدام منشآتها ومحيطها كأهداف".وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، اليوم الخميس في 11 أغسطس/آب، إن قصف الوحدات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه هو عمل إرهابي نووي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر من كارثة تشيرنوبيل.وقال نيتشايف: "في الأيام الأخيرة، قصفت الوحدات الأوكرانية أراضي محطة الطاقة النووية في زابوررجيه عدة مرات، وهي أعمال إرهاب نووي. يمكن أن تؤدي مثل هذه الأعمال من نظام كييف إلى كارثة على نطاق أكبر بكثير من الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل النووية".وأشار إلى أنه اليوم، بمبادرة من روسيا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتتوقع موسكو أن يبدي المجتمع الدولي والهياكل الدولية المتخصصة الاهتمام الواجب للوضع المتطور حول المحطة.
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أنطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
غوتيريش يدعو إلى إنشاء "نطاق آمن" حول محطة زابوروجيه النووية
11:42 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى إنشاء "محيط آمن" حول المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه النووية.
وقال غوتيريش في بيان: "أدعو القوات المسلحة الروسية والأوكرانية إلى الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الطاقة النووية وعدم استخدام منشآتها ومحيطها كأهداف".
وأضاف: "وأدعو الأطراف إلى سحب العناصر والآليات العسكرية من محطة الطاقة النووية والامتناع عن أي نشر إضافي للقوات والمعدات فيها، ويجب عدم استخدام المنشأء كجزء من أي عملية عسكرية، وبدلا من ذلك، يجب الاتفاق عاجلا على المستوى الفني بشأن محيط آمن منزوع السلاح لتأمين المنطقة".
وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، اليوم الخميس في 11 أغسطس/آب، إن قصف الوحدات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه هو عمل إرهابي نووي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر من كارثة تشيرنوبيل.
وقال نيتشايف: "في الأيام الأخيرة، قصفت الوحدات الأوكرانية أراضي محطة الطاقة النووية في زابوررجيه عدة مرات، وهي أعمال إرهاب نووي. يمكن أن تؤدي مثل هذه الأعمال من نظام كييف إلى كارثة على نطاق أكبر بكثير من الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل النووية".
وأشار إلى أنه اليوم، بمبادرة من روسيا
، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتتوقع موسكو أن يبدي المجتمع الدولي والهياكل الدولية المتخصصة الاهتمام الواجب للوضع المتطور حول المحطة.