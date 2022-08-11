https://arabic.sputniknews.com/20220811/تلغرام-يتهم-آبل-بعرقلة-طرح-تحديث-قادم-سيحدث-ثورة-1066316662.html
"تلغرام" يتهم "آبل" بعرقلة طرح تحديث قادم "سيحدث ثورة"
"تلغرام" يتهم "آبل" بعرقلة طرح تحديث قادم "سيحدث ثورة"
اتهم تطبيق المراسلة الفوري "تلغرام" شركة "آبل" الأمريكية بعرقلة إصدار تحديث جديد صادر عنه، والذي يؤكد أنه "سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T20:56+0000
2022-08-11T20:56+0000
2022-08-11T20:56+0000
تلغرام
مجتمع
منوعات
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وكتب المدير التنفيذي في "تلغرام" ومؤسسه، بافيل دوروف، في بيان له، اليوم الخميس، أن "آبل" قامت بتعطيل إصدار التحديث لمدة أسبوعين "دون تقديم تفسير".وجاء حديث دوروف عن التعطيل غير المبرر كجزء من نقد أوسع وجهه لنماذج أعمال متجر التطبيقات.وقال إن تطبيق "تلغرام" يشعر بالإحباط من عملية مراجعة التطبيق "الغامضة" التي "تم فرضها على جميع تطبيقات الجوال من قبل احتكار شركات التكنولوجيا".وتابع مؤكدا أنه "إذا تلقى "تلغرام" وهو واحد من أكثر 10 تطبيقات شعبية على مستوى العالم هذه المعاملة، فلا يمكن للمرة أن يتخيل الصعوبات التي يواجهها مطورو التطبيقات الأصغر حجما والأقل شهرة".يشار إلى أن تطبيق "تلغرام" طرح مؤخرا خدمة اشتراك مميزة، تمنح العديد من المميزات، منها إمكانية الوصول إلى تحميلات بسعة أكبر، وتنزيلات أسرع، وميزة تحويل الصوت إلى نص، وردود فعل تعبيرية "إيموجي" فريدة، وذلك مقابل دفع 4.99 دولار أمريكي شهريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تلغرام, مجتمع, منوعات
"تلغرام" يتهم "آبل" بعرقلة طرح تحديث قادم "سيحدث ثورة"
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اتهم تطبيق المراسلة الفوري "تلغرام" شركة "آبل" الأمريكية بعرقلة إصدار تحديث جديد صادر عنه، والذي يؤكد أنه "سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم".
وكتب المدير التنفيذي في "تلغرام" ومؤسسه، بافيل دوروف، في بيان له، اليوم الخميس، أن "آبل" قامت بتعطيل إصدار التحديث لمدة أسبوعين "دون تقديم تفسير".
وجاء حديث دوروف عن التعطيل غير المبرر كجزء من نقد أوسع وجهه لنماذج أعمال متجر التطبيقات.
وقال إن تطبيق "تلغرام" يشعر بالإحباط من عملية مراجعة التطبيق "الغامضة" التي "تم فرضها على جميع تطبيقات الجوال من قبل احتكار شركات التكنولوجيا".
وتابع مؤكدا أنه "إذا تلقى "تلغرام" وهو واحد من أكثر 10 تطبيقات شعبية على مستوى العالم هذه المعاملة، فلا يمكن للمرة أن يتخيل الصعوبات التي يواجهها مطورو التطبيقات الأصغر حجما والأقل شهرة".
يشار إلى أن تطبيق "تلغرام" طرح مؤخرا خدمة اشتراك مميزة، تمنح العديد من المميزات، منها إمكانية الوصول إلى تحميلات بسعة أكبر، وتنزيلات أسرع، وميزة تحويل الصوت إلى نص، وردود فعل تعبيرية "إيموجي" فريدة، وذلك مقابل دفع 4.99 دولار أمريكي شهريا.