https://arabic.sputniknews.com/20220811/حفرة-مليئة-بالماء-تبتلع-سيارة-داخلها-امرأة-فيديو-1066280177.html
حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة... فيديو
حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة ابتلاع حفرة من المياه سيارة بولاية تكساس الأمريكية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:32+0000
2022-08-11T07:32+0000
2022-08-11T07:32+0000
نادي الفيديو
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المشهد الذي أثار الكثير من الرعب كون سيدة كانت دخل السيارة، ليسارع عدد من المارة ورجال الإنقاذ إلى التدخل لإخراج السيدة، حيث نجحوا في سحبها من الزجاج الخلفي للسيارة.وأظهر المقطع كيف غرقت السيارة في الحفرة التي لم يظهر منها في النهاية إلا قسم من الجزء الخلفي منها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة... فيديو
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة ابتلاع حفرة من المياه سيارة بولاية تكساس الأمريكية.
المشهد الذي أثار الكثير
من الرعب كون سيدة كانت دخل السيارة، ليسارع عدد من المارة ورجال الإنقاذ إلى التدخل لإخراج السيدة، حيث نجحوا في سحبها من الزجاج الخلفي للسيارة.
وأظهر المقطع كيف غرقت السيارة في الحفرة التي لم يظهر منها في النهاية إلا قسم من الجزء الخلفي منها.