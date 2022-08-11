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حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة... فيديو
حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة ابتلاع حفرة من المياه سيارة بولاية تكساس الأمريكية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:32+0000
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المشهد الذي أثار الكثير من الرعب كون سيدة كانت دخل السيارة، ليسارع عدد من المارة ورجال الإنقاذ إلى التدخل لإخراج السيدة، حيث نجحوا في سحبها من الزجاج الخلفي للسيارة.وأظهر المقطع كيف غرقت السيارة في الحفرة التي لم يظهر منها في النهاية إلا قسم من الجزء الخلفي منها.
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نادي الفيديو

حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة... فيديو

07:32 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Michael Probstفيضان هائل في فرانكفورت، ألمانيا 14 يوليو 2021
فيضان هائل في فرانكفورت، ألمانيا 14 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Michael Probst
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة ابتلاع حفرة من المياه سيارة بولاية تكساس الأمريكية.
المشهد الذي أثار الكثير من الرعب كون سيدة كانت دخل السيارة، ليسارع عدد من المارة ورجال الإنقاذ إلى التدخل لإخراج السيدة، حيث نجحوا في سحبها من الزجاج الخلفي للسيارة.
وأظهر المقطع كيف غرقت السيارة في الحفرة التي لم يظهر منها في النهاية إلا قسم من الجزء الخلفي منها.
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