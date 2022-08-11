https://arabic.sputniknews.com/20220811/دول-الاتحاد-الأوروبي-تزيد-وارداتها-من-الفحم-الروسي-قبل-الحظر-1066290007.html

دول الاتحاد الأوروبي تزيد وارداتها من الفحم الروسي قبل الحظر

دول الاتحاد الأوروبي تزيد وارداتها من الفحم الروسي قبل الحظر

زادت دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من الفحم تحسبًا لفرض حظر على إمداداته من روسيا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 10 أغسطس/ آب. في الفترة من مارس إلى مايو/ أيار،... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب "فيدوموستي"، بلغت قيمة الشحنات 29.4 مليون طن بناءً على بيانات كومتريد الصادرة عن الأمم المتحدة. من الناحية النقدية، زادت عمليات التسليم في مارس/ آذار ومايو/ أيار بمقدار 3.9 مرة وبلغت 9.3 مليار دولار، وبلغ متوسط ​​السعر حوالي 317 دولارًا للطن مقابل 105 دولارًا للطن في مارس ومايو 2021.تم استيراد الفحم بشكل أساسي من قبل ألمانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا. معظم الإمدادات، 31%، كانت من روسيا.في 10 أغسطس، بدأ الحظر على واردات الفحم من روسيا ساري المفعول.تم فرض حظر على توريد الفحم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا.تقول وثيقة الاتحاد الأوروبي: "تتضمن حزمة العقوبات حظرًا على شراء أو استيراد أو نقل الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلبة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت منشؤها أو تم تصديرها من روسيا ، بدءًا من أغسطس/ آب 2022".في وقت سابق، قال وزير الاقتصاد البولندي السابق، يانوش شتاينهوف، إن البلاد تواجه مشاكل في تدفئة المنازل في الشتاء المقبل بسبب الحظر المفروض على الفحم الروسي، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي. كما أشار إلى احتمال حدوث نقص في الموارد بسبب طول النقل بحرا.وقبل ذلك كتبت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي خفض استيراد الفحم الحراري من روسيا بنسبة 48٪ مقارنة بشهر مايو تحسبا لفرض حظر كامل على مشترياته.

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