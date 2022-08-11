https://arabic.sputniknews.com/20220811/روسيا-بحاجة-إلى-تأكيد-بأن-توربينات-نورد-ستريم-لن-تخضع-للعقوبات-1066283517.html
روسيا بحاجة إلى تأكيد بأن توربينات "نورد ستريم" لن تخضع للعقوبات
روسيا بحاجة إلى تأكيد بأن توربينات "نورد ستريم" لن تخضع للعقوبات
صرحت السفارة الروسية في برلين أن توريد مضخات (توربينات) إلى ألمانيا من أجل "نورد ستريم" لا يفي بشروط العقد، وروسيا بحاجة إلى تأكيد بأن هذا التوربينات وغيرها... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T09:08+0000
2022-08-11T09:08+0000
2022-08-11T09:08+0000
اقتصاد
روسيا
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وأوضحت البعثة الدبلوماسية "بالنسبة للتوربينات التي تم إصلاحها في كندا والموجودة حاليا في مولهايم، فإن تسليمها إلى ألمانيا لا يتوافق مع شروط العقد. تحتاج روسيا إلى تأكيد رسمي بأن هذا التوربينات وغيرها التي تتطلب صيانة وإصلاح روتينية لن تخضع للعقوبات. من الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا ".هذا وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن شركة "غازبروم" ترغب وبشدة في الحصول على توربينات خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، الذي تمت صيانتها.وأضاف بيسكوف، أن هذا الأمر يستلزم الحصول على مستندات، مشيرا إلى أن الكلمات وحدها لا تكفي.وقال بيسكوف للصحفيين: "غازبروم ترغب بشدة في الحصول على التوربينات، ليست "غازبروم" هي من فرض العقوبات، وإنما فرضت ضدها، في هذه الحالة، من المهم للشركة الحصول على مستندات قانونية تنص على أن هذا التوربينات غير خاضعة للعقوبات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
روسيا بحاجة إلى تأكيد بأن توربينات "نورد ستريم" لن تخضع للعقوبات
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صرحت السفارة الروسية في برلين أن توريد مضخات (توربينات) إلى ألمانيا من أجل "نورد ستريم" لا يفي بشروط العقد، وروسيا بحاجة إلى تأكيد بأن هذا التوربينات وغيرها التي تتطلب صيانة لن تخضع للعقوبات.
وأوضحت البعثة الدبلوماسية "بالنسبة للتوربينات التي تم إصلاحها في كندا والموجودة حاليا في مولهايم، فإن تسليمها إلى ألمانيا لا يتوافق مع شروط العقد. تحتاج روسيا إلى تأكيد رسمي بأن هذا التوربينات وغيرها التي تتطلب صيانة وإصلاح روتينية لن تخضع للعقوبات. من الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا ".
وأضافت البعثة أنه "حتى تتلقى غازبروم مثل هذه الوثائق، لن تتمكن من قبول هذا التوربينات أو إرسال وحدات أخرى للإصلاح".
هذا وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن شركة "غازبروم" ترغب وبشدة في الحصول على توربينات خط أنابيب الغاز
"التيار الشمالي"، الذي تمت صيانتها.
وأضاف بيسكوف، أن هذا الأمر يستلزم الحصول على مستندات، مشيرا إلى أن الكلمات وحدها لا تكفي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "غازبروم ترغب بشدة في الحصول على التوربينات، ليست "غازبروم" هي من فرض العقوبات، وإنما فرضت ضدها، في هذه الحالة، من المهم للشركة الحصول على مستندات قانونية تنص على أن هذا التوربينات غير خاضعة للعقوبات".