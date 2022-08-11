https://arabic.sputniknews.com/20220811/روسيا-تنفي-نبأ-عرض-كوريا-الشمالية-إرسال-متطوعين-للمشاركة-في-العملية-الخاصة-1066281868.html
روسيا تنفي نبأ عرض كوريا الشمالية إرسال متطوعين للمشاركة في العملية الخاصة
روسيا تنفي نبأ عرض كوريا الشمالية إرسال متطوعين للمشاركة في العملية الخاصة
صرحت الخارجية الروسية أن التقارير حول عرض كوريا الشمالية إرسال متطوعين للقتال بالعملية الخاصة في أوكرانيا، مزيفة ولا توجد أية مفاوضات بشأن ذلك. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:29+0000
2022-08-11T08:29+0000
2022-08-11T08:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن هذه الأخبار مزيفة وأن مثل هذه المفاوضات ليست موجودة.مضيفا أن ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء.وقال نيتشايف : "ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء، بما في ذلك في الجزء المظلم من الإنترنت".وأشار إلى أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن وكالات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي "تصادر كل شهر مئات الأسلحة الآلية وعشرات الآلاف من الذخيرة القادمة من هذا البلد بشكل غير قانوني وتعيدها إلى أوكرانيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تنفي نبأ عرض كوريا الشمالية إرسال متطوعين للمشاركة في العملية الخاصة
08:29 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 08:42 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
صرحت الخارجية الروسية أن التقارير حول عرض كوريا الشمالية إرسال متطوعين للقتال بالعملية الخاصة في أوكرانيا، مزيفة ولا توجد أية مفاوضات بشأن ذلك.
قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن هذه الأخبار مزيفة وأن مثل هذه المفاوضات ليست موجودة.
وتابع قائلا: "في هذا الصدد، نود أن نعلن بكل المسؤولية أن هذه التقارير مزيفة من البداية إلى النهاية. هذه المفاوضات ليست جارية. لا توجد خطط لإرسال متطوعين كوريين شماليين إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. نحن مقتنعون بقدرات القوات المسلحة الروسية وقوات الجمهوريتين للقيام بمهام العملية العسكرية الخاصة".
مضيفا أن ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء.
وقال نيتشايف : "ضخ كييف غير المنضبط بالأسلحة أدى
بالفعل إلى زيادة هائلة في تهريبها وظهورها في السوق السوداء، بما في ذلك في الجزء المظلم من الإنترنت".
وأشار إلى أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن وكالات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي "تصادر كل شهر مئات الأسلحة الآلية وعشرات الآلاف من الذخيرة القادمة من هذا البلد بشكل غير قانوني وتعيدها إلى أوكرانيا.