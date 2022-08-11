سعال بايدن الشديد بعد أيام من تعافيه من كورونا للمرة الثانية يثير ضجة... فيديو
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
تناقل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطعًا مصورًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يسعل بشدة بعد الإعلان رسميا عن تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد للمرة الثانية.
واضطر بايدن إلى إيقاف حديثه خلال خطاب ألقاه، يوم الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، بسبب استمرار سعاله، وذلك بعد أيام فقط من اختباره "سلبيا" لـ(كوفيد-19).
وتوقف بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، عدة مرات خلال تصريحاته، بشأن تمرير فاتورة شرائح كمبيوتر بقيمة 280 مليار دولار، وشرب الماء من أجل وقف سعاله.
وقال للحاضرين: "معذرة، أنا آسف، سوف آخذ رشفة أخرى من الماء".
وكانت نوبة السعال الطويلة غير المريحة أكثر شدة بشكل ملحوظ من طريقة تطهير الحلق القياسية لبايدن أثناء الملاحظات، والتي عزاها طبيب البيت الأبيض، الدكتور كيفين أوكونور العام الماضي إلى إصابته بالارتجاع المعوي المريئي.
Biden, who recently had Covid, repeatedly coughs into his hand and then touches his face pic.twitter.com/6K2LlWUwUY— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) August 9, 2022
وبعد الانتهاء من إلقاء خطابه، شوهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يطهّر أنفه قبل أن يحتشد أعضاء الكونغرس حوله لمشاهدته وهو يوقع على قانون التكنولوجيا، ولم يغسل يديه قبل تحية زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وشرع في الاختلاط مع المشرعين الآخرين الحاضرين، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وتعليقا على سعاله الشديد والملحوظ، كتب الصحفي من إذاعة "فويس أو أمريكا"، ستيف هيرمان: "هذه هي الصعوبة الأكبر التي واجهها بايدن في الحصول على ملاحظات معدة له منذ فترة بينما يكافح مع السعال المتكرر/ تطهير حلقه".
This is the most difficulty @POTUS has had getting through prepared remarks in a while as he struggles with repeated coughing/throat clearing. pic.twitter.com/9wRtufX5Fo— Steve Herman (@W7VOA) August 9, 2022
بينما كتب جيك شنايدر، نائب مدير الاستجابة السريعة في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، قائلا: "تخيلوا فقط سيناريو يلقي فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطابا بعد أيام من إصابته بـ (كوفيد-19) ويوقف بيديه سعالا مزعجا يتعرض له كل 30 ثانية، ستكون حالة طوارئ وطنية، وهذا بالضبط ما يفعله جو بايدن هذا الصباح، وكما هو الحال، لا نسمع سوى صراصير الليل"، ويقصد شنايدر هنا عدم تعليق أحد على ما فعله بايدن.
Just imagine a scenario in which Donald Trump gives a speech days after he gets COVID and hacks nasty coughs into his hands every 30 seconds. It'd be a national emergency.— Jake Schneider (@jacobkschneider) August 9, 2022
That's exactly what Joe Biden is doing this morning. Predictably, crickets.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن البيت الأبيض رفض السماح لطبيبه، كيفين أوكونور، بتلقي أسئلة المراسلين مباشرة حول إصابة بايدن الأخيرة مع (كوفيد-19)، وأثار الافتقار إلى الشفافية اعتراضات من الصحفيين المخضرمين البارزين، الذين قالوا إن "الافتقار إلى الأسئلة والأجوبة هو انحراف عن الممارسات التاريخية أثناء مرض رئاسي خطير".
وفي يوم السبت الموافق 30 يوليو/ تموز، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.