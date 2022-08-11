https://arabic.sputniknews.com/20220811/شولتز-إعادة-إعمار-أوكرانيا-يجب-أن-تفوق-خطة-مارشال-1066298116.html

شولتز: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تفوق "خطة مارشال"

شولتز: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تفوق "خطة مارشال"

قال المستشار الألماني أولاف شولتز خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الخميس، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أكثر شمولية من "خطة مارشال" وستكلف المليارات، في حين أن... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T12:57+0000

2022-08-11T12:57+0000

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أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

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وأوضح شولتز: "إن إبرام السلام ممكن فقط إذا اعتبرت أوكرانيا أنه مناسب لها، فقط الرئيس الأوكراني، والحكومة، والبرلمان، والشعب الأوكراني يمكنهم تحديد قرار كهذا".وأردف شولتز: "وفي الوقت نفسه، يجب علينا معالجة قضية إعادة الإعمار، هناك دمار هائل في البنية التحتية والمباني والمؤسسات، سيكلف المليارات".ويشار إلى أن مشروع خطة مارشال هو برنامج اقتصادي اختص بإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش وزير الخارجية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/النيابة-الألمانية-تدرس-فتح-تحقيق-مع-شولتز-لتخلصه-من-وثائق-سرية-في-القمامة-1066266368.html

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