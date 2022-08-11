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شولتز: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تفوق "خطة مارشال"
شولتز: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تفوق "خطة مارشال"
قال المستشار الألماني أولاف شولتز خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الخميس، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أكثر شمولية من "خطة مارشال" وستكلف المليارات، في حين أن... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:57+0000
2022-08-11T12:57+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح شولتز: "إن إبرام السلام ممكن فقط إذا اعتبرت أوكرانيا أنه مناسب لها، فقط الرئيس الأوكراني، والحكومة، والبرلمان، والشعب الأوكراني يمكنهم تحديد قرار كهذا".وأردف شولتز: "وفي الوقت نفسه، يجب علينا معالجة قضية إعادة الإعمار، هناك دمار هائل في البنية التحتية والمباني والمؤسسات، سيكلف المليارات".ويشار إلى أن مشروع خطة مارشال هو برنامج اقتصادي اختص بإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش وزير الخارجية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/النيابة-الألمانية-تدرس-فتح-تحقيق-مع-شولتز-لتخلصه-من-وثائق-سرية-في-القمامة-1066266368.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

شولتز: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تفوق "خطة مارشال"

12:57 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الخميس، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أكثر شمولية من "خطة مارشال" وستكلف المليارات، في حين أن قضايا إبرام السلام هي من اختصاص الأوكرانيين حصريًا.
وأوضح شولتز: "إن إبرام السلام ممكن فقط إذا اعتبرت أوكرانيا أنه مناسب لها، فقط الرئيس الأوكراني، والحكومة، والبرلمان، والشعب الأوكراني يمكنهم تحديد قرار كهذا".
وبناءً على ذلك، لن ينجح السلام القسري، هذا واضح من وجهة نظري، وبالتالي، هناك حاجة كبيرة لنا لمواصلة دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا، بإمدادات الأسلحة، كما سبق لنا.
وأردف شولتز: "وفي الوقت نفسه، يجب علينا معالجة قضية إعادة الإعمار، هناك دمار هائل في البنية التحتية والمباني والمؤسسات، سيكلف المليارات".
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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وأضاف: "إنها مهمة ضخمة توصف بشكل فضفاض للغاية بأنها خطة مارشال، بيد أنها أكثر من ذلك".

ويشار إلى أن مشروع خطة مارشال هو برنامج اقتصادي اختص بإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش وزير الخارجية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.
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