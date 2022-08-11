https://arabic.sputniknews.com/20220811/ما-أبعاد-الاستراتيجية-الأمريكية-الجديدة-في-أفريقيا--1066307987.html

ما أبعاد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفريقيا

ما أبعاد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفريقيا

أنهى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، جولة أفريقية شملت ثلاث دول، والتي استهلها بزيارة جنوب أفريقيا ثم الكونغو ورواندا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T16:00+0000

2022-08-11T16:00+0000

2022-08-11T16:00+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066305997_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b34609e02c5450f39e02a980658ac398.png

ما أبعاد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفريقيا ما أبعاد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفريقيا

وسعى وزير الخارجية الأمريكي لاستمالة الدول الأفريقية إلى جانب بلاده، مؤكدا أن أمريكا هي الشريك الأفضل لهذه الدول.وصرح بلينكن من بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا أن بلاده تريد "شراكة حقيقية" مع القارة الأفريقية، وأنها لا ترغب في "تجاوز" نفوذ القوى العالمية الأخرى فيها، فيما كشفت واشنطن النقاب عن وثيقة سياسية تنوي من خلالها تطوير أساليب غير عسكرية ضد الإرهاب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.تأتي زيارة بلينكن بعد وقت قصير من زيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى أفريقيا في نهاية تموز/يوليو الماضي، والتي شملت الكونغو وأوغندا ومصر وإثيوبيا.وتعليقا على هذا الموضوع، قال نائب رئيس المركز العربي للسياسية الاستراتيجية، مختار غباشي، إن هناك تحركا حثيثا من قبل الولايات المتحدة والدول الكبرى عموما نحو الساحة الأفريقية، التي تمثل كتلة تصويتية لا يستهان بها وساحة لتسويق المنتجات ولجلب المادة الخام، مضيفا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقارة الأفريقية سبقتها زيارة لنظيره الروسي وكذلك الرئيس الفرنسي، كما أعرب عن اعتقاده أنه من الصعوبة حشد واشنطن للدول الأفريقية من أجل دعم أجندتها في مواجهة الصين وروسيا، وأنها قد تستعين بحلفائها مثل فرنسا وألمانيا.أما الباحث في العلاقات الدولية، وسيم بزي، فقد أكد أن "التوقيت السياسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مرتبط بالمواجهة في أوكرانيا، وبإمكانية نجاح روسيا بالنفاذ من طوق العقوبات الأمريكي، وكذلك على ضوء الأزمة في تايوان".وأعرب عن اعتقاده أن الأزمتين التايوانية والأوكرانية تتجهان إلى مزيد من التصعيد خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، وهذا يفرض على الولايات المتحدة تحديات بالبعدين الروسي والصيني، وبالتالي فإن جولة بلينكن تأتي ضمن مسار اقتصادي عسكري تسعى فيه أمريكا للحد من النفوذ الروسي والصيني باتجاه أفريقيا التي قد تكون ساحة المواجهة القادمة.وحول زيارة وزير الخارجية الروسي لأفريقيا، أوضح، بزي، أن الروس موجودون بالبعد الاقتصادي من خلال القوة الناعمة، كما أن علاقات روسيا مع دول شمال أفريقيا، كالجزائر، تمثل مرتكزا دائما اقتصاديا وتسليحيا، هذا بالإضافة إلى مصر التي نوعت منظومة التسليح، مبينا أن موسكو تحاول تطوير هذا الحضور بأكثر من اتجاه في القارة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: دعاء ثابت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, بوضوح, аудио