https://arabic.sputniknews.com/20220811/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-بوريس-جونسون-العلاقات-الثنائية-1066310511.html

محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية

محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T16:59+0000

2022-08-11T16:59+0000

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.وذكرت الوكالة أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الإمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتبادل الجانبان أيضا خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء. كما أكدا أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-يقود-مروحية-في-جولة-حول-بلاده-فيديو-1066304546.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا