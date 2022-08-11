https://arabic.sputniknews.com/20220811/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-بوريس-جونسون-العلاقات-الثنائية-1066310511.html
محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية
محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية
بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:59+0000
2022-08-11T16:59+0000
2022-08-11T16:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104500/43/1045004389_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a31942acd69a1e36278ab8d509aed3c.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.وذكرت الوكالة أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الإمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتبادل الجانبان أيضا خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء. كما أكدا أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-يقود-مروحية-في-جولة-حول-بلاده-فيديو-1066304546.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104500/43/1045004389_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6c6449462116bb8901559f7f35eb4ad4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا
محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية
تابعنا عبر
بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.
وذكرت
الوكالة أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الإمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتبادل الجانبان أيضا خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء.
كما أكدا أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.