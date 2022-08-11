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https://arabic.sputniknews.com/20220811/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-بوريس-جونسون-العلاقات-الثنائية-1066310511.html
محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية
محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية
بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:59+0000
2022-08-11T16:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.وذكرت الوكالة أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الإمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتبادل الجانبان أيضا خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء. كما أكدا أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/رئيس-الإمارات-محمد-بن-زايد-يقود-مروحية-في-جولة-حول-بلاده-فيديو-1066304546.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا

محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية

16:59 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Matt Dunham رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
رئيس الإمارات محمد بن زايد يقود مروحية في جولة حول بلاده... فيديو
14:36 GMT
وذكرت الوكالة أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الإمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتبادل الجانبان أيضا خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء.
كما أكدا أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
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