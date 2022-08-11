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رئيس الإمارات محمد بن زايد يقود مروحية في جولة حول بلاده... فيديو
رئيس الإمارات محمد بن زايد يقود مروحية في جولة حول بلاده... فيديو
نشرت صحيفة رسمية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مقطع فيديو للرئيس الإماراتي، الشيخ ‏محمد بن زايد آل نهيان، داخل طائرة مروحية.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:36+0000
2022-08-11T14:36+0000
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ويبين المقطع المصور قيادة رئيس الإمارات للطائرة، وكتبت صحيفة "البيان" مع الفيديو إنه "يقوم بجولة في أرجاء الوطن".يشار إلى أنه جرى انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، من قبل المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وقتها ن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".وفي الشهر الماضي، قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة إلى فرنسا، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه كرئيس للإمارات.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

رئيس الإمارات محمد بن زايد يقود مروحية في جولة حول بلاده... فيديو

14:36 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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نشرت صحيفة رسمية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مقطع فيديو للرئيس الإماراتي، الشيخ ‏محمد بن زايد آل نهيان، داخل طائرة مروحية.‏
ويبين المقطع المصور قيادة رئيس الإمارات للطائرة، وكتبت صحيفة "البيان" مع الفيديو إنه "يقوم بجولة في أرجاء الوطن".
يشار إلى أنه جرى انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، من قبل المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وقتها ن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وفي الشهر الماضي، قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة إلى فرنسا، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه كرئيس للإمارات.
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
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15 مايو, 10:51 GMT
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