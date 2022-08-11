عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/مركز-التصدير-الروسي-دعم-الشركات-الزراعية-زاد-بمقدار-17-مرة-في-عام-2021-1066313115.html
مركز التصدير الروسي: دعم الشركات الزراعية زاد بمقدار 1.7 مرة في عام 2021
مركز التصدير الروسي: دعم الشركات الزراعية زاد بمقدار 1.7 مرة في عام 2021
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الخميس، أن حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية في عام 2021 زاد بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:56+0000
2022-08-11T18:56+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/07/1043000711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3fb745f043ae0398e2322ff4e468119.jpg
وقال النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي نيكيتا غوساكوف، في كلمة بمناسبة افتتاح مصنع استخراج النفط لمجموعة "تشيركيزوفو" في يليتس التابعة لمقاطعة ليبيتسك: "في السنوات الأخيرة، أصبح مجمع الصناعات الزراعية أحد أكثر القطاعات نموا ديناميكيا للصادرات غير المرتبطة بالطاقة في روسيا، وسيساعد بافتتاح أكبر مصنع لمعالجة البذور الزيتية في البلاد في مجموعة تشيركيزوفو الشركة على التوسع في الخارج".وتعمل المجموعة بشكل منهجي على "زيادة حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية، ففي عام 2021 نما بنسبة 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق".وأشار إلى أنه "في النصف الأول من عام 2022، تم تسجيل زيادة كبيرة في الدعم أيضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وتابع: "الطلب على زيت فول الصويا مستقر ومرتفع في العديد من بلدان جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، وتعمل مجموعة "أر إي سي" مع مجموعة تشركيزوفو على أكثر الاتجاهات الواعدة للتصدير".وأشار مركز التصدير الروسي إلى أنه "ابتداء من اليوم، باشرت مجموعة تشيركيزوفو بالتشغيل الخاص لمصنع استخراج الزيت "إم إي زد" وهي أكبر مؤسسة في روسيا لمعالجة البذور الزيتية العالية البروتين، حيث أن طاقاتها قادرة على معالجة نحو مليون طن من فول الصويا سنويا (2.5 ألف طن يوميا)".وسينتج المصنع زيت فول الصويا والطحين والأغلفة، التي سيتم توريدها إلى مصانع الأعلاف التسعة التابعة للشركة الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/الخارجية-الروسية-السفن-المحملة-بالحبوب-الأوكرانية-لا-تذهب-إلى-أفريقيا-بل-إلى-أوروبا-1066288420.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/07/1043000711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36b5be2d295797580772c033e754c482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

مركز التصدير الروسي: دعم الشركات الزراعية زاد بمقدار 1.7 مرة في عام 2021

18:56 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الخميس، أن حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية في عام 2021 زاد بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق.
وقال النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي نيكيتا غوساكوف، في كلمة بمناسبة افتتاح مصنع استخراج النفط لمجموعة "تشيركيزوفو" في يليتس التابعة لمقاطعة ليبيتسك: "في السنوات الأخيرة، أصبح مجمع الصناعات الزراعية أحد أكثر القطاعات نموا ديناميكيا للصادرات غير المرتبطة بالطاقة في روسيا، وسيساعد بافتتاح أكبر مصنع لمعالجة البذور الزيتية في البلاد في مجموعة تشيركيزوفو الشركة على التوسع في الخارج".
وتعمل المجموعة بشكل منهجي على "زيادة حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية، ففي عام 2021 نما بنسبة 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق".
وأشار إلى أنه "في النصف الأول من عام 2022، تم تسجيل زيادة كبيرة في الدعم أيضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
الخارجية الروسية: السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفريقيا بل إلى أوروبا
10:55 GMT
وأضاف غوساكوف: "وجود منشآت معالجة البذور الزيتية الخاصة بها سيسمح لتشيركيزوفو ليس فقط بتطوير قاعدة التغذية وتحسين تكلفة المنتجات الرئيسية، ولكن أيضا توسيع إمكاناتها التصديرية بشكل كبير".
وتابع: "الطلب على زيت فول الصويا مستقر ومرتفع في العديد من بلدان جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، وتعمل مجموعة "أر إي سي" مع مجموعة تشركيزوفو على أكثر الاتجاهات الواعدة للتصدير".
وأشار مركز التصدير الروسي إلى أنه "ابتداء من اليوم، باشرت مجموعة تشيركيزوفو بالتشغيل الخاص لمصنع استخراج الزيت "إم إي زد" وهي أكبر مؤسسة في روسيا لمعالجة البذور الزيتية العالية البروتين، حيث أن طاقاتها قادرة على معالجة نحو مليون طن من فول الصويا سنويا (2.5 ألف طن يوميا)".
وسينتج المصنع زيت فول الصويا والطحين والأغلفة، التي سيتم توريدها إلى مصانع الأعلاف التسعة التابعة للشركة الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала