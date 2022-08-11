https://arabic.sputniknews.com/20220811/مركز-التصدير-الروسي-دعم-الشركات-الزراعية-زاد-بمقدار-17-مرة-في-عام-2021-1066313115.html
مركز التصدير الروسي: دعم الشركات الزراعية زاد بمقدار 1.7 مرة في عام 2021
مركز التصدير الروسي: دعم الشركات الزراعية زاد بمقدار 1.7 مرة في عام 2021
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الخميس، أن حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية في عام 2021 زاد بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:56+0000
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2022-08-11T18:56+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي نيكيتا غوساكوف، في كلمة بمناسبة افتتاح مصنع استخراج النفط لمجموعة "تشيركيزوفو" في يليتس التابعة لمقاطعة ليبيتسك: "في السنوات الأخيرة، أصبح مجمع الصناعات الزراعية أحد أكثر القطاعات نموا ديناميكيا للصادرات غير المرتبطة بالطاقة في روسيا، وسيساعد بافتتاح أكبر مصنع لمعالجة البذور الزيتية في البلاد في مجموعة تشيركيزوفو الشركة على التوسع في الخارج".وتعمل المجموعة بشكل منهجي على "زيادة حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية، ففي عام 2021 نما بنسبة 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق".وأشار إلى أنه "في النصف الأول من عام 2022، تم تسجيل زيادة كبيرة في الدعم أيضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وتابع: "الطلب على زيت فول الصويا مستقر ومرتفع في العديد من بلدان جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، وتعمل مجموعة "أر إي سي" مع مجموعة تشركيزوفو على أكثر الاتجاهات الواعدة للتصدير".وأشار مركز التصدير الروسي إلى أنه "ابتداء من اليوم، باشرت مجموعة تشيركيزوفو بالتشغيل الخاص لمصنع استخراج الزيت "إم إي زد" وهي أكبر مؤسسة في روسيا لمعالجة البذور الزيتية العالية البروتين، حيث أن طاقاتها قادرة على معالجة نحو مليون طن من فول الصويا سنويا (2.5 ألف طن يوميا)".وسينتج المصنع زيت فول الصويا والطحين والأغلفة، التي سيتم توريدها إلى مصانع الأعلاف التسعة التابعة للشركة الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/الخارجية-الروسية-السفن-المحملة-بالحبوب-الأوكرانية-لا-تذهب-إلى-أفريقيا-بل-إلى-أوروبا-1066288420.html
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روسيا, اقتصاد
مركز التصدير الروسي: دعم الشركات الزراعية زاد بمقدار 1.7 مرة في عام 2021
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أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الخميس، أن حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية في عام 2021 زاد بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق.
وقال النائب الأول لرئيس مركز التصدير الروسي نيكيتا غوساكوف، في كلمة بمناسبة افتتاح مصنع استخراج النفط لمجموعة "تشيركيزوفو" في يليتس التابعة لمقاطعة ليبيتسك: "في السنوات الأخيرة، أصبح مجمع الصناعات الزراعية أحد أكثر القطاعات نموا ديناميكيا للصادرات غير المرتبطة بالطاقة في روسيا، وسيساعد بافتتاح أكبر مصنع لمعالجة البذور الزيتية في البلاد في مجموعة تشيركيزوفو الشركة على التوسع في الخارج".
وتعمل المجموعة بشكل منهجي على "زيادة حجم الدعم للشركات الزراعية المحلية، ففي عام 2021 نما بنسبة 1.7 مرة مقارنة بالعام السابق".
وأشار إلى أنه "في النصف الأول من عام 2022، تم تسجيل زيادة كبيرة في الدعم أيضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف غوساكوف: "وجود منشآت معالجة البذور الزيتية الخاصة بها سيسمح لتشيركيزوفو ليس فقط بتطوير قاعدة التغذية وتحسين تكلفة المنتجات الرئيسية، ولكن أيضا توسيع إمكاناتها التصديرية بشكل كبير".
وتابع: "الطلب على زيت فول الصويا مستقر ومرتفع في العديد من بلدان جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، وتعمل مجموعة "أر إي سي" مع مجموعة تشركيزوفو على أكثر الاتجاهات الواعدة للتصدير".
وأشار مركز التصدير الروسي إلى أنه "ابتداء من اليوم، باشرت مجموعة تشيركيزوفو بالتشغيل الخاص لمصنع استخراج الزيت "إم إي زد" وهي أكبر مؤسسة في روسيا لمعالجة البذور الزيتية العالية البروتين، حيث أن طاقاتها قادرة على معالجة نحو مليون طن من فول الصويا سنويا (2.5 ألف طن يوميا)".
وسينتج المصنع زيت فول الصويا والطحين
والأغلفة، التي سيتم توريدها إلى مصانع الأعلاف التسعة التابعة للشركة الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.