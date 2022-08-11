https://arabic.sputniknews.com/20220811/مصادر-إيران-خططت-لاغتيال-وزير-خارجية-أمريكي-سابق-مقابل-مليون-دولار-1066276213.html
مصادر: إيران خططت لاغتيال وزير خارجية أمريكي سابق مقابل مليون دولار
مصادر: إيران خططت لاغتيال وزير خارجية أمريكي سابق مقابل مليون دولار
ذكرت مصادر إعلامية غربية، أمس الأربعاء، أن المخطط الإيراني المزعوم لاستهداف مسؤولين أمريكيين بارزين، كان يشمل اغتيال وزير خارجية سابق. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T00:05+0000
2022-08-11T00:05+0000
2022-08-11T00:05+0000
إيران
جون بولتون
مايك بومبيو
أخبار العالم الآن
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ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي أكسيوس، مساء أمس الأربعاء، عن مصادر مقربة من مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن وزارة العدل الأمريكية قد أكدت لبومبيو، بشكل شخصي، أنه أحد الأشخاص الذين استهدفهم مخطط "إيراني".وأكد الموقع أن وزارة العدل الأمريكية قد أبلغت، بومبيو، بأن كان هدفا ثانيا لمؤامرة كشفت، أمس الأربعاء، من قبل عميل إيراني لقتل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون.وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني اتهم بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.وأضافت الوزارة أن "المواطن الإيراني شهرام بورصافي، والمعروف أيضًا باسم مهدي رضائي حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في واشنطن العاصمة أو ماريلاند".ومن جانبها، وصفت طهران الاتهامات الأمريكية لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للبيت الأبيض جون بولتون بـ"السياسية"، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة. وهو ما جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.وقال كنعاني إنوأضاف كنعاني أن "السلطات القضائية الأمريكية قدمت الاتهامات دون تقديم الأدلة الصحيحة والوثائق اللازمة"، مؤكدا أن "مثل هذه المزاعم تأتي بأهداف ودوافع سياسية".كما حذر البيان من أي عمل ضد المواطنين الإيرانيين بحجة هذه الاتهامات.وقال: "تحذر إيران بشدة من أي عمل ضد المواطنين الإيرانيين بحجة هذه الاتهامات السخيفة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق حكومة ومواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220810/طهران-اتهامات-أمريكا-بالتآمر-لقتل-بولتون-لا-أساس-لها-من-الصحة-1066274268.html
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إيران, جون بولتون, مايك بومبيو, أخبار العالم الآن
مصادر: إيران خططت لاغتيال وزير خارجية أمريكي سابق مقابل مليون دولار
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ذكرت مصادر إعلامية غربية، أمس الأربعاء، أن المخطط الإيراني المزعوم لاستهداف مسؤولين أمريكيين بارزين، كان يشمل اغتيال وزير خارجية سابق.
ونقل الموقع
الإلكتروني الأمريكي أكسيوس، مساء أمس الأربعاء، عن مصادر مقربة من مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن وزارة العدل الأمريكية قد أكدت لبومبيو، بشكل شخصي، أنه أحد الأشخاص الذين استهدفهم مخطط "إيراني".
وأكد الموقع أن وزارة العدل الأمريكية قد أبلغت، بومبيو، بأن كان هدفا ثانيا لمؤامرة كشفت، أمس الأربعاء، من قبل عميل إيراني لقتل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني
اتهم بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضافت الوزارة أن "المواطن الإيراني شهرام بورصافي، والمعروف أيضًا باسم مهدي رضائي حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في واشنطن العاصمة أو ماريلاند".
ومن جانبها، وصفت طهران الاتهامات الأمريكية لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للبيت الأبيض جون بولتون بـ"السياسية"، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة. وهو ما جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
"المزاعم الأمريكية عن التآمر على قتل بولتون لا أساس لها من الصحة وأهدافها ودوافعها سياسية".
وأضاف كنعاني أن "السلطات القضائية الأمريكية
قدمت الاتهامات دون تقديم الأدلة الصحيحة والوثائق اللازمة"، مؤكدا أن "مثل هذه المزاعم تأتي بأهداف ودوافع سياسية".
كما حذر البيان من أي عمل ضد المواطنين الإيرانيين بحجة هذه الاتهامات.
وقال: "تحذر إيران بشدة من أي عمل ضد المواطنين الإيرانيين بحجة هذه الاتهامات السخيفة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق حكومة ومواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية".