https://arabic.sputniknews.com/20220812/إبراهيم-رئيسي-الشهيد-سليماني-كان-مدرسة-بحد-ذاته-1066319326.html
إبراهيم رئيسي: الشهيد سليماني كان مدرسة بحد ذاته
إبراهيم رئيسي: الشهيد سليماني كان مدرسة بحد ذاته
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن الدم الطاهر للقائد الشهيد قاسم سليماني يميط اللثام اليوم عن وجه النفاق ويكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T04:11+0000
2022-08-12T04:11+0000
2022-08-12T04:11+0000
قاسم سليماني
إيران
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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات رئيسي جاءت في كلمة له أمام حشد جماهيري غفير في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، جدد خلالها التأكيد على أن "الحاج قاسم كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه".وأوضح الرئيس الإيراني أن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني "شخصية لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".وقال إبراهيم رئيسي:ولم يكتف الرئيس الإيراني بذلك، بل ذكر أن "قاسم سليماني يعد فخرا ليس لمدينة كرمان وإيران فحسب، بل للإسلام والعالم كله وسماحة قائد الثورة كان يصفه بمدرسة ينبغي أن تحظى باهتمام الجميع دوما".في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/مسؤول-إيراني-سنقوم-بتصویر-مسلسل-عن-قاسم-سليماني-1064858912.html
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قاسم سليماني, إيران, أخبار العالم الآن
إبراهيم رئيسي: الشهيد سليماني كان مدرسة بحد ذاته
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن الدم الطاهر للقائد الشهيد قاسم سليماني يميط اللثام اليوم عن وجه النفاق ويكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة.
وذكرت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات رئيسي جاءت في كلمة له أمام حشد جماهيري غفير في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، جدد خلالها التأكيد على أن "الحاج قاسم كان مدرسة ولا ينبغي تضييع هدفه ونهجه".
وأوضح الرئيس الإيراني أن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني "شخصية لا ينبغي حصرها في إطار قائد ودبلوماسي وشخصية عسكرية بارزة بل كان مدرسة بحد ذاته".
"الدم الطاهر للشهيد سليماني يميط اليوم اللثام عن وجه النفاق ويكشف للبشرية عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة، وهذه الدماء قيمة بحيث توجه الكثير من المجاهدين نحو الصمود والمقاومة".
ولم يكتف الرئيس الإيراني بذلك، بل ذكر أن "قاسم سليماني يعد فخرا ليس لمدينة كرمان وإيران فحسب، بل للإسلام والعالم كله وسماحة قائد الثورة كان يصفه بمدرسة ينبغي أن تحظى باهتمام الجميع دوما".
في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.