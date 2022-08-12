https://arabic.sputniknews.com/20220812/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يقترح-تنازلا-كبيرا-لإيران-من-أجل-إحياء-الاتفاق-النووي-1066322453.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقترح تنازلا كبيرا لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقترح تنازلا كبيرا لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي
أفادت صحيفة أمريكية بأن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا تقديم ما وصفته بأنه "تنازلا جديدا مهما" لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:59+0000
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التنازل المقترح يهدف إلى أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو سريع تحقيقا تجريه في أنشطة نووية سابقة لطهران.وأضافت أن المقترح الأوروبي لإيران يعالج نقطة خلاف رئيسية في محادثات فيينا تتعلق بتحقيق في مواد نووية غير معلنة عُثر عليها في إيران عام 2019.وأوضحت أن المقترح يوصي بتوقيف وكالة الطاقة الذرية تحقيقها فيه، كما يحث واشنطن ومجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بإغلاق التحقيق.كما يشترط المقترح الأوروبي أيضا على إيران معالجة مخاوف وكالة الطاقة الذرية قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.ووصفت الصحيفة المقترح الأوروبي لإيران بأنه "تنازل جديد" لكسر الجمود في محادثات فيينا.كان بوريل قد أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة يتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.ومؤخرا، استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/بوريل-لدينا-نص-نهائي-وننتظر-قرارا-سياسيا-إيجابيا-من-العواصم-لتوقيع-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066174042.html
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إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقترح تنازلا كبيرا لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي
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أفادت صحيفة أمريكية بأن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا تقديم ما وصفته بأنه "تنازلا جديدا مهما" لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي.
ذكرت
صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التنازل المقترح يهدف إلى أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو سريع تحقيقا تجريه في أنشطة نووية سابقة لطهران.
وأضافت أن المقترح الأوروبي لإيران يعالج نقطة خلاف رئيسية في محادثات فيينا تتعلق بتحقيق في مواد نووية غير معلنة عُثر عليها في إيران عام 2019.
وأوضحت أن المقترح يوصي بتوقيف وكالة الطاقة الذرية تحقيقها فيه، كما يحث واشنطن ومجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بإغلاق التحقيق.
كما يشترط المقترح الأوروبي أيضا على إيران معالجة مخاوف وكالة الطاقة الذرية قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ووصفت الصحيفة المقترح الأوروبي لإيران بأنه "تنازل جديد" لكسر الجمود في محادثات فيينا.
كان بوريل قد أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة يتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني
إلى المسار الصحيح.
ومؤخرا، استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.