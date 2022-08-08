https://arabic.sputniknews.com/20220808/بوريل-لدينا-نص-نهائي-وننتظر-قرارا-سياسيا-إيجابيا-من-العواصم-لتوقيع-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066174042.html

بوريل: لدينا نص نهائي وننتظر قرارا سياسيا إيجابيا من العواصم لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني

بوريل: لدينا نص نهائي وننتظر قرارا سياسيا إيجابيا من العواصم لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي انتهى من النقاط القابلة للتفاوض حول إحياء الاتفاق... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T17:35+0000

2022-08-08T17:35+0000

2022-08-08T17:35+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأوضح بوريل، عبر حسابه على تويتر "انتهى المفاوضون هذه الأيام من المناقشات والمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للضبط والمعالجة التقنية لعدد قليل من القضايا المتبقية في النص الذي طرحته على للنقاش في 21 يوليو/ تموز الماضي، بصفتي منسقًا لخطة العمل المشتركة".وأضاف، "أتممنا ما يمكن التفاوض حوله وهو الآن في صيغة نص نهائي، لكن وراء كل قضية فنية قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم"، متابعا: أنه، "إذا تلقينا ردودا إيجابية، فيمكننا توقيع هذه الصفقة".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مع استمرار المشاورات مع الأطراف الأخرى في وقت لاحق.وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية قال مسؤول رفيع، إن "المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها".من جهته، أكد مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، أن "إيران ستواصل المشاركة البناءة في المفاوضات النووية من خلال دراسة مقترحات اليوم المعدلة".وقال مرندي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "دور منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا حاسم ورئيسي، لكن الأمر متروك للأطراف لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي"، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها".وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني