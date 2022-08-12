https://arabic.sputniknews.com/20220812/الأمن-العراقي-يغلق-الجسر-المعلق-منعا-لوقوع-اشتباكات-بين-أنصار-الصدر-والإطار-التنسيقي-1066344247.html
الأمن العراقي يغلق الجسر المعلق منعا لوقوع اشتباكات بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي
الأمن العراقي يغلق الجسر المعلق منعا لوقوع اشتباكات بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي
أغلقت قوات الأمن في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، الجسر المعلق وبعض الطرق. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:40+0000
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وجاءت الخطوة لمنع حدوث اشتباكات بين متظاهري التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي، وفقا لشبكة "روداو".وكانت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" دعت، أمس الخميس، إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن تحدد موعدها.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصادر بأن التظاهرات قد تكون عصر اليوم الجمعة.وذكرت اللجنة في بيان لها: "نوجه الدعوة إلى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) التي ستكون على أسوار الخضراء".وأضافت أن التظاهرات تأتي إيمانا "بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية".وتابع البيان أن المظاهرات سوف تطالب "بالإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي".وأكدت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" على "منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والالتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات".وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مقتدى-الصدر-يطالب-القضاء-العراقي-بحل-البرلمان-1066263755.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الأمن العراقي يغلق الجسر المعلق منعا لوقوع اشتباكات بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي
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أغلقت قوات الأمن في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، الجسر المعلق وبعض الطرق.
وجاءت الخطوة لمنع حدوث اشتباكات بين متظاهري التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي، وفقا لشبكة
"روداو".
وكانت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" دعت، أمس الخميس، إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن تحدد موعدها.
ونقل موقع "السومرية نيوز
" عن مصادر بأن التظاهرات قد تكون عصر اليوم الجمعة.
وذكرت اللجنة في بيان لها: "نوجه الدعوة إلى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) التي ستكون على أسوار الخضراء".
وأضافت أن التظاهرات تأتي إيمانا "بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية".
وتابع البيان أن المظاهرات سوف تطالب "بالإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي".
وأكدت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" على "منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والالتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات".
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد طالب، في وقت سابق، بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في إطار عملية ديمقراطية جديدة، تهدف للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.