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https://arabic.sputniknews.com/20220812/التشيك-تشتري-نفطا-روسيا-وتنتظر-موافقة-أوكرانيا-على-بدء-الضخ-1066323715.html
التشيك تشتري نفطا روسيا وتنتظر موافقة أوكرانيا على بدء الضخ
التشيك تشتري نفطا روسيا وتنتظر موافقة أوكرانيا على بدء الضخ
أعلنت شركة "ترانسنفط" أن جمهورية التشيك دفعت ثمن نفط أرادت الحصول عليه وتنتظر الشركة تأكيدات من الجانب الأوكراني لبدأ الضخ. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:47+0000
2022-08-12T07:48+0000
اقتصاد
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وأضافت الشركة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن البنك المتلقي حصل على ثمن النفط الذي طلبته جمهورية التشيك".يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب أوقفت شركة Ukrtransnafta ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت "ترانسنفط" إنها أخطرت جميع الأطراف بالموقف وتعمل على خيارات دفع بديلة.في وقت لاحق، اتفقت الشركة المجرية MOL والمصنع السلوفاكي Slovnaft مع الجانب الأوكراني على استئناف الإمدادات بعد أن دفعوا هم أنفسهم رسوم العبور. ونتيجة لذلك ، تم استئناف عمليات التسليم إلى سلوفاكيا يوم الأربعاء وإلى المجر مساء الخميس.
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اقتصاد

التشيك تشتري نفطا روسيا وتنتظر موافقة أوكرانيا على بدء الضخ

07:47 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . Максим Богодвид / الذهاب إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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أعلنت شركة "ترانسنفط" أن جمهورية التشيك دفعت ثمن نفط أرادت الحصول عليه وتنتظر الشركة تأكيدات من الجانب الأوكراني لبدأ الضخ.
وأضافت الشركة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن البنك المتلقي حصل على ثمن النفط الذي طلبته جمهورية التشيك".
يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب أوقفت شركة Ukrtransnafta ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت "ترانسنفط" إنها أخطرت جميع الأطراف بالموقف وتعمل على خيارات دفع بديلة.
في وقت لاحق، اتفقت الشركة المجرية MOL والمصنع السلوفاكي Slovnaft مع الجانب الأوكراني على استئناف الإمدادات بعد أن دفعوا هم أنفسهم رسوم العبور. ونتيجة لذلك ، تم استئناف عمليات التسليم إلى سلوفاكيا يوم الأربعاء وإلى المجر مساء الخميس.
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