https://arabic.sputniknews.com/20220812/القمر-العملاق-الأخير-في-هذا-العام-1066328930.html

القمر العملاق الأخير في هذا العام

القمر العملاق الأخير في هذا العام

يظهر آخر قمر عملاق لهذا العام في 12 أغسطس/ آب، وفي بعض مناطق الكرة الأرضية ليل 13 أغسطس، وفق البوابة الإخبارية حول الفضاء وعلم الفلك "Space.com". 12.08.2022, سبوتنيك عربي

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حيث يقترب القمر من الأرض ليصبح حجمه أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر المكتمل. يذكر أن القمر العملاق ظهر بالفعل ثلاث مرات هذا العام - في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

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