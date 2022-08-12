القمر العملاق الأخير في هذا العام
يظهر آخر قمر عملاق لهذا العام في 12 أغسطس/ آب، وفي بعض مناطق الكرة الأرضية ليل 13 أغسطس، وفق البوابة الإخبارية حول الفضاء وعلم الفلك "Space.com".
حيث يقترب القمر من الأرض ليصبح حجمه أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر المكتمل.
يذكر أن القمر العملاق ظهر بالفعل ثلاث مرات هذا العام - في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.
© AP Photo / Alberto Pezzaliيرتفع القمر العملاق خلف ناطحة سحاب ذا شارد في لندن، بريطانيا 11 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Alberto Pezzali
يرتفع القمر العملاق خلف ناطحة سحاب ذا شارد في لندن، بريطانيا 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Matilde Campodonicoيشاهد الناس ارتفاع القمر في مونتيفيديو، أوروغواي، 11 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Matilde Campodonico
يشاهد الناس ارتفاع القمر في مونتيفيديو، أوروغواي، 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Michael Probstاكتمال القمر خلف المنازل السكنية في ضواحي فرانكفورت، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة، 12 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Michael Probst
اكتمال القمر خلف المنازل السكنية في ضواحي فرانكفورت، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة، 12 أغسطس 2022.
© AP Photo / Darko Vojinovicيرتفع القمر العملاق خلف نصب "فيكتور"، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Darko Vojinovic
يرتفع القمر العملاق خلف نصب "فيكتور"، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Khalil Hamraيرتفع القمر العملاق فوق اسطنبول، تركيا، 11 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Khalil Hamra
يرتفع القمر العملاق فوق اسطنبول، تركيا، 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Petros Karadjiasيرتفع القمر العملاق خلف صليب على قبة كنيسة مارون مارون في أنثوبوليس، إحدى ضواحي العاصمة نيقوسيا في جزيرة قبرص الواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، 12 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Petros Karadjias
يرتفع القمر العملاق خلف صليب على قبة كنيسة مارون مارون في أنثوبوليس، إحدى ضواحي العاصمة نيقوسيا في جزيرة قبرص الواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، 12 أغسطس 2022.
© AP Photo / Armando Francaقمر عملاق يرتفع خلف حي كاستيلو في لشبونة، البرتغال 11 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Armando Franca
قمر عملاق يرتفع خلف حي كاستيلو في لشبونة، البرتغال 11 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / Michael M. Santiago/Getty Images يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022.
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© AFP 2022 / Michael M. Santiago/Getty Images
يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022.
© AFP 2022 / Chip Somodevillaيرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022
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© AFP 2022 / Chip Somodevilla
يرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022
© AP Photo / Peter Dejongقمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Peter Dejong
قمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022.