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https://arabic.sputniknews.com/20220812/القمر-العملاق-الأخير-في-هذا-العام-1066328930.html
القمر العملاق الأخير في هذا العام
القمر العملاق الأخير في هذا العام
يظهر آخر قمر عملاق لهذا العام في 12 أغسطس/ آب، وفي بعض مناطق الكرة الأرضية ليل 13 أغسطس، وفق البوابة الإخبارية حول الفضاء وعلم الفلك "Space.com". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:17+0000
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حيث يقترب القمر من الأرض ليصبح حجمه أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر المكتمل. يذكر أن القمر العملاق ظهر بالفعل ثلاث مرات هذا العام - في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.
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фото, صور, وسائط متعددة

القمر العملاق الأخير في هذا العام

14:17 GMT 12.08.2022
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يظهر آخر قمر عملاق لهذا العام في 12 أغسطس/ آب، وفي بعض مناطق الكرة الأرضية ليل 13 أغسطس، وفق البوابة الإخبارية حول الفضاء وعلم الفلك "Space.com".
حيث يقترب القمر من الأرض ليصبح حجمه أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من القمر المكتمل.
يذكر أن القمر العملاق ظهر بالفعل ثلاث مرات هذا العام - في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.
© AP Photo / Alberto Pezzaliيرتفع القمر العملاق خلف ناطحة سحاب ذا شارد في لندن، بريطانيا 11 أغسطس 2022.
يرتفع القمر العملاق خلف ناطحة سحاب ذا شارد في لندن، بريطانيا 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Alberto Pezzali
يرتفع القمر العملاق خلف ناطحة سحاب ذا شارد في لندن، بريطانيا 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Matilde Campodonicoيشاهد الناس ارتفاع القمر في مونتيفيديو، أوروغواي، 11 أغسطس 2022.
يشاهد الناس ارتفاع القمر في مونتيفيديو، أوروغواي، 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Matilde Campodonico
يشاهد الناس ارتفاع القمر في مونتيفيديو، أوروغواي، 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Michael Probstاكتمال القمر خلف المنازل السكنية في ضواحي فرانكفورت، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة، 12 أغسطس 2022.
اكتمال القمر خلف المنازل السكنية في ضواحي فرانكفورت، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة، 12 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Michael Probst
اكتمال القمر خلف المنازل السكنية في ضواحي فرانكفورت، ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة، 12 أغسطس 2022.
© AP Photo / Darko Vojinovicيرتفع القمر العملاق خلف نصب "فيكتور"، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022.
يرتفع القمر العملاق خلف نصب فيكتور، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Darko Vojinovic
يرتفع القمر العملاق خلف نصب "فيكتور"، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Khalil Hamraيرتفع القمر العملاق فوق اسطنبول، تركيا، 11 أغسطس 2022.
يرتفع القمر العملاق فوق اسطنبول، تركيا، 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Khalil Hamra
يرتفع القمر العملاق فوق اسطنبول، تركيا، 11 أغسطس 2022.
© AP Photo / Petros Karadjiasيرتفع القمر العملاق خلف صليب على قبة كنيسة مارون مارون في أنثوبوليس، إحدى ضواحي العاصمة نيقوسيا في جزيرة قبرص الواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، 12 أغسطس 2022.
يرتفع القمر العملاق خلف صليب على قبة كنيسة مارون مارون في أنثوبوليس، إحدى ضواحي العاصمة نيقوسيا في جزيرة قبرص الواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، 12 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Petros Karadjias
يرتفع القمر العملاق خلف صليب على قبة كنيسة مارون مارون في أنثوبوليس، إحدى ضواحي العاصمة نيقوسيا في جزيرة قبرص الواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، 12 أغسطس 2022.
© AP Photo / Armando Francaقمر عملاق يرتفع خلف حي كاستيلو في لشبونة، البرتغال 11 أغسطس 2022.
قمر عملاق يرتفع خلف حي كاستيلو في لشبونة، البرتغال 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Armando Franca
قمر عملاق يرتفع خلف حي كاستيلو في لشبونة، البرتغال 11 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / Michael M. Santiago/Getty Images يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022.
يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Michael M. Santiago/Getty Images
يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022.
© AFP 2022 / Chip Somodevillaيرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022
يرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2022 / Chip Somodevilla
يرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022
© AP Photo / Peter Dejongقمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022.
قمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Peter Dejong
قمر عملاق يرتفع فوق طاحونة هوائية في أوستسان، هولندا 11 أغسطس 2022.
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