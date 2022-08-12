اليمن... حزب الإصلاح يلوح بالانسحاب من المجلس الرئاسي ويشترط إقالة محافظ شبوة
06:10 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 06:15 GMT 12.08.2022)
© AP Photo / Hani Mohammedرجل يحمل علم اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed
لوح حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن)، اليوم الجمعة، بالانسحاب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على خلفية المواجهات الدامية التي شهدتها محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بين قوات عسكرية وأمنية، مشترطاً إقالة محافظ شبوة وإحالته إلى التحقيق.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في بيان عبر الموقع الالكتروني لصحيفة "الصحوة نت" الناطقة باسم الحزب، إنه "تابع المواجهات التي شهدتها مدينة عتق بمحافظة شبوة، وما نتج عنها من استهداف وحدات أمنية وعسكرية والسيطرة على مقراتها من قبل المليشيات المسلحة التي لا تتبع مؤسسات الدولة الرسمية، التي استقدمها محافظ المحافظة عوض العولقي".
10 أغسطس, 21:43 GMT
وأضافت: "نحمل محافظ المحافظة كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى، حيث رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن".
وتابعت: "نطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالته [تقصد محافظ المحافظة] وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات".
ودعا "الإصلاح"، مجلس القيادة الرئاسي إلى "سرعة معالجة تداعيات الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والأمنية وجميع منتسبيها"، على حد تعبيره.
ويوم الأربعاء الماضي، أحكمت قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية التابعة لمحافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة الغنية بالنفط، بعد ثلاثة أيام من الاقتتال بين الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى، على خلفية رفض قائد قوات الأمن الخاصة قراراً بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات بالاستنفار والانتشار في المدينة.
وتابعت: "نطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالته [تقصد محافظ المحافظة] وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات".
ودعا "الإصلاح"، مجلس القيادة الرئاسي إلى "سرعة معالجة تداعيات الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والأمنية وجميع منتسبيها"، على حد تعبيره.
ويوم الأربعاء الماضي، أحكمت قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية التابعة لمحافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة الغنية بالنفط، بعد ثلاثة أيام من الاقتتال بين الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى، على خلفية رفض قائد قوات الأمن الخاصة قراراً بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات بالاستنفار والانتشار في المدينة.