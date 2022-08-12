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https://arabic.sputniknews.com/20220812/تعزيز-الدفاعات-الجوية-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1066338111.html
تعزيز الدفاعات الجوية في محيط محطة زابوروجيه
تعزيز الدفاعات الجوية في محيط محطة زابوروجيه
قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إنه تم تعزيز الدفاعات الجوية لحماية محطة زابوروجيه، على خلفية القصف المستمر من قبل الجيش... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:57+0000
2022-08-12T12:58+0000
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق، قال روجوف إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على أراضي محطة الطاقة النووية، مستخدمة صواريخ موجهة وقذائف غربية الصنع. تم قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه من قبل جنود لواء المدفعية الـ 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا وكان روجوف قد أعلن في وقت سابق عن انقطاع خطوط الكهرباء عن المحطة، نتيجة لقصف القوات الأوكرانية، وكتب في قناته على "تلغرام": "بالنسبة إلى انبعاث الدخان الذي ينشره مستخدمو الشبكات الاجتماعية، فقد اندلع حريق في المنطقة المحطة نتيجة انقطاع خطوط الكهرباء بعد القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفرق الإطفاء قامت بعملها".
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أخبار أوكرانيا

تعزيز الدفاعات الجوية في محيط محطة زابوروجيه

12:57 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
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قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إنه تم تعزيز الدفاعات الجوية لحماية محطة زابوروجيه، على خلفية القصف المستمر من قبل الجيش الأوكراني.
في وقت سابق، قال روجوف إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على أراضي محطة الطاقة النووية، مستخدمة صواريخ موجهة وقذائف غربية الصنع. تم قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه من قبل جنود لواء المدفعية الـ 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال روجوف على "القناة الأولى" الروسية : "نظام دفاعنا الجوي يعمل بالمستوى المناسب. تم تعزيز مجموعة الدفاع الجوي وتوسيعها، وبفضل هذا، فإن ما يطير يمكن إسقاطه بوسائط الدفاع الجوي".

هذا وكان روجوف قد أعلن في وقت سابق عن انقطاع خطوط الكهرباء عن المحطة، نتيجة لقصف القوات الأوكرانية، وكتب في قناته على "تلغرام": "بالنسبة إلى انبعاث الدخان الذي ينشره مستخدمو الشبكات الاجتماعية، فقد اندلع حريق في المنطقة المحطة نتيجة انقطاع خطوط الكهرباء بعد القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفرق الإطفاء قامت بعملها".
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