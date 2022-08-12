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https://arabic.sputniknews.com/20220812/رصد-طائرة-استطلاع-بريطانية-كبيرة-فوق-البحر-الأسود-1066345687.html
رصد طائرة استطلاع بريطانية كبيرة فوق البحر الأسود
رصد طائرة استطلاع بريطانية كبيرة فوق البحر الأسود
تم رصد طائرة استطلاع استراتيجية كبيرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق البحر الأسود. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T15:24+0000
2022-08-12T15:24+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت بيانات بوابة تتبع الرحلات "فلايت رادار"، أن الطائرة التي شوهدت فوق البحر من نوع "بوينغ أر سي-135 دبليو".وانطلاقا من مسار الرحلة المتاح على الإنترنت، كان ضابط المخابرات البريطاني يتجه نحو مدينة سوتشي.ومثل هذا الطريق يعطي الطيار رؤية مباشرة لشبه جزيرة القرم من يالطا وسيفاستوبول.وبالتزامن مع ذلك، شوهدت طائرة استطلاع إلكترونية أمريكية من طراز "لوكهيد أي بي-3 إي أريز أوريون" في الجو على حدود رومانيا مع منطقة أوديسا.وحلقت الطائرة التي تديرها البحرية الأمريكية فوق البحر الأسود وأراضي رومانيا، دون عبور حدود منطقة أوديسا، حيث أقلعت الطائرة من مطار مدينة خانيا اليونانية، ومن المعروف أن أكبر قاعدة عسكرية للناتو تقع بالقرب من المدينة.كما شوهدت طائرة استطلاع أمريكية بالفعل على نفس الطريق بالقرب من شبه جزيرة القرم في 9 أغسطس/آب، كما حلقت طائرة أخرى مجهولة الهوية على طول مسار مماثل فوق الأراضي الرومانية.
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روسيا, رصد عسكري

رصد طائرة استطلاع بريطانية كبيرة فوق البحر الأسود

15:24 GMT 12.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135Vطائرة استطلاع RC-135V
طائرة استطلاع RC-135V - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
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تم رصد طائرة استطلاع استراتيجية كبيرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق البحر الأسود.
وأظهرت بيانات بوابة تتبع الرحلات "فلايت رادار"، أن الطائرة التي شوهدت فوق البحر من نوع "بوينغ أر سي-135 دبليو".
وانطلاقا من مسار الرحلة المتاح على الإنترنت، كان ضابط المخابرات البريطاني يتجه نحو مدينة سوتشي.
ومع ذلك، لم تصل الطائرة إلى الأراضي الروسية، قبل أن تنعطف في الاتجاه المعاكس نحو الأراضي البريطانية.
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ومثل هذا الطريق يعطي الطيار رؤية مباشرة لشبه جزيرة القرم من يالطا وسيفاستوبول.
وبالتزامن مع ذلك، شوهدت طائرة استطلاع إلكترونية أمريكية من طراز "لوكهيد أي بي-3 إي أريز أوريون" في الجو على حدود رومانيا مع منطقة أوديسا.
وحلقت الطائرة التي تديرها البحرية الأمريكية فوق البحر الأسود وأراضي رومانيا، دون عبور حدود منطقة أوديسا، حيث أقلعت الطائرة من مطار مدينة خانيا اليونانية، ومن المعروف أن أكبر قاعدة عسكرية للناتو تقع بالقرب من المدينة.
كما شوهدت طائرة استطلاع أمريكية بالفعل على نفس الطريق بالقرب من شبه جزيرة القرم في 9 أغسطس/آب، كما حلقت طائرة أخرى مجهولة الهوية على طول مسار مماثل فوق الأراضي الرومانية.
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