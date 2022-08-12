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https://arabic.sputniknews.com/20220812/مؤسسة-روستيخ-الروسية-تطور-أجهزة-مودم-راديو-عالية-السرعة-للطائرات-المسيرة-1066335956.html
مؤسسة "روستيخ" الروسية تطور أجهزة مودم راديو عالية السرعة للطائرات المسيرة
مؤسسة "روستيخ" الروسية تطور أجهزة مودم راديو عالية السرعة للطائرات المسيرة
طورت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أجهزة مودم راديو جديدة عالية السرعة للطائرات المسيرة والروبوتات، تسمح بتنظيم قناة راديو موثوقة بين الكائنات المحمولة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:07+0000
2022-08-12T12:08+0000
روسيا
آرميا 2022
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وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية في بيان " قامت شركة روساليكترونيكس التابعة لـروستيخ بإنشاء أجهزة مودم راديو صغيرة الحجم للطائرات المدنية المسيرة والأنظمة الروبوتية والطيران. وهي توفر اتصالات لاسلكية عالية السرعة محصنة ضد الضوضاء على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر ويمكنها نقل الفيديو بتنسيق يصل إلى 4K في الوقت الحقيقي. سيتم عرض الأجهزة في المنتدى لأول مرة في معرض "آرميا-2022".وقال المدير التنفيذي للمؤسسة أوليغ يفتوشينكو، "يمكن أن تعمل أجهزة المودم الراديوية الجديدة في النطاق من 50 ميجاهرتز إلى 12 جيجاهرتز وتتميز بزيادة مناعة الضوضاء. ولا يتجاوز وزنها 400 غراما. وبفضل هذا، يمكن استخدام الأجهزة في الطائرات بدون طيار والأجهزة الروبوتية ذات قناة نقل بيانات السرعة ، على سبيل المثال، للقياس عن بُعد لمرافق النفط والغاز، ونقل المعلومات من أجهزة استشعار مختلفة إلى غرف التحكم، أثناء عمليات المسح الطبوغرافية أو أثناء عمليات البحث والإنقاذ".الجهاز له وظيفة الراديو المعرفي ويستخدم طريقة قفز الترددات الزائفة العشوائية (PRFC). يتيح ذلك للأجهزة تحديد الترددات المثلى للتشغيل وتجنب التداخل. كجزء من روساليكترونيكس، يتم تنفيذ التطوير بواسطة شركة نيجني نوفغورد للبحث والإنتاج "بوليوت". وقال المدير العام لشركة "بوليوت" ألكسي كومياكوف "يمكن أن تعمل أجهزة المودم الراديوية مع أنواع مختلفة من الهوائيات، ويمكن أن يختلف نطاق تردد التشغيل وفقًا لمتطلبات العملاء. وتنفذ المنتجات عددًا من التقنيات التي توفر لها ميزة تنافسية في السوق، وعلى وجه الخصوص، استخدام تصحيح الضوضاء يسمح الترميز والتقنيات القائمة على الشبكات العصبية للأجهزة بالعمل أقل من مستوى الضوضاء، مما يوفر موثوقية عالية للاتصالات الراديوية".
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روسيا, آرميا 2022

مؤسسة "روستيخ" الروسية تطور أجهزة مودم راديو عالية السرعة للطائرات المسيرة

12:07 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورجناح "روستيخ" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021
جناح روستيخ في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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طورت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أجهزة مودم راديو جديدة عالية السرعة للطائرات المسيرة والروبوتات، تسمح بتنظيم قناة راديو موثوقة بين الكائنات المحمولة والثابتة للتحكم وتبادل المعلومات على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.
وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية في بيان " قامت شركة روساليكترونيكس التابعة لـروستيخ بإنشاء أجهزة مودم راديو صغيرة الحجم للطائرات المدنية المسيرة والأنظمة الروبوتية والطيران. وهي توفر اتصالات لاسلكية عالية السرعة محصنة ضد الضوضاء على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر ويمكنها نقل الفيديو بتنسيق يصل إلى 4K في الوقت الحقيقي. سيتم عرض الأجهزة في المنتدى لأول مرة في معرض "آرميا-2022".

وأضافت الشركة أن أجهزة مودم الراديو ذات النطاق العريض تتيح إمكانية تنظيم قناة راديو موثوقة بين الكائنات المحمولة والثابتة للتحكم وتبادل المعلومات. بفضل هذا، يمكن للمشغلين تلقي كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الفيديو عالي الدقة من معدات المراقبة من دون طيار والأنظمة الروبوتية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة أوليغ يفتوشينكو، "يمكن أن تعمل أجهزة المودم الراديوية الجديدة في النطاق من 50 ميجاهرتز إلى 12 جيجاهرتز وتتميز بزيادة مناعة الضوضاء. ولا يتجاوز وزنها 400 غراما. وبفضل هذا، يمكن استخدام الأجهزة في الطائرات بدون طيار والأجهزة الروبوتية ذات قناة نقل بيانات السرعة ، على سبيل المثال، للقياس عن بُعد لمرافق النفط والغاز، ونقل المعلومات من أجهزة استشعار مختلفة إلى غرف التحكم، أثناء عمليات المسح الطبوغرافية أو أثناء عمليات البحث والإنقاذ".
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الجهاز له وظيفة الراديو المعرفي ويستخدم طريقة قفز الترددات الزائفة العشوائية (PRFC). يتيح ذلك للأجهزة تحديد الترددات المثلى للتشغيل وتجنب التداخل. كجزء من روساليكترونيكس، يتم تنفيذ التطوير بواسطة شركة نيجني نوفغورد للبحث والإنتاج "بوليوت".
وقال المدير العام لشركة "بوليوت" ألكسي كومياكوف "يمكن أن تعمل أجهزة المودم الراديوية مع أنواع مختلفة من الهوائيات، ويمكن أن يختلف نطاق تردد التشغيل وفقًا لمتطلبات العملاء. وتنفذ المنتجات عددًا من التقنيات التي توفر لها ميزة تنافسية في السوق، وعلى وجه الخصوص، استخدام تصحيح الضوضاء يسمح الترميز والتقنيات القائمة على الشبكات العصبية للأجهزة بالعمل أقل من مستوى الضوضاء، مما يوفر موثوقية عالية للاتصالات الراديوية".
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