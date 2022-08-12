https://arabic.sputniknews.com/20220812/وفاة-ممثلة-أمريكية-شهيرة-إثر-تعرضها-لحادث-سير-مروع-1066349510.html
وفاة ممثلة أمريكية شهيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع
وفاة ممثلة أمريكية شهيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع
توفيت الممثلة الأمريكية، آن هيش، اليوم الجمعة، وذلك بعد مرور أسبوع من دخولها المستشفى وهي مصابة بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T18:23+0000
2022-08-12T18:23+0000
2022-08-12T18:23+0000
مجتمع
منوعات
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وأكدت أسرة هيش خبر وفاتها، بعد أن أعلنت في وقت سابق، أنها ستنزع عنها أجهزة الإنعاش، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ورحلت آن هيش عن عمر 53 عاما، ولديها ولدان.وكانت آن هيش اصطدمت بسيارتها في منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 5 أغسطس/ آب الجاري، وقال رجال الإطفاء إنها كانت تتحدث إليهم أثناء قيامهم بإخراجها من حطام السيارة ونقلها إلى المستشفى.ولكن فقدت الممثلة الأمريكية وعيها بعد فترة وجيزة. وفي 8 أغسطس، نشر ممثلون تحديثا أكدوا فيه أن آن هيش كانت في "حالة حرجة للغاية"، وانزلقت في غيبوبة.وبرز نجم آن هيش في هوليوود في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ولمعت في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة وأمام نجوم لامعين، مثل هاريسون فورد في "Six Days, Seven Nights"، و"Volcano" أمام تومي لي جونز، و"Donnie Brasco" مع آل باتشينو وجوني ديب، و"Wag the Dog" أمام روبرت دي نيرو.كذلك من أهم محطات آن هيش الفنية عندما أعادت في عام 1998 تجسيد دور "ماريون كراين" في فيلم اللاعب الكلاسيكي من ستينيات القرن الماضي "سايكو"، للمخرج ألفريد هيتشكوك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
وفاة ممثلة أمريكية شهيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع
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توفيت الممثلة الأمريكية، آن هيش، اليوم الجمعة، وذلك بعد مرور أسبوع من دخولها المستشفى وهي مصابة بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع.
وأكدت أسرة هيش خبر وفاتها، بعد أن أعلنت في وقت سابق، أنها ستنزع عنها أجهزة الإنعاش، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
ورحلت آن هيش عن عمر 53 عاما، ولديها ولدان.
وكانت آن هيش اصطدمت بسيارتها في منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 5 أغسطس/ آب الجاري، وقال رجال الإطفاء إنها كانت تتحدث إليهم أثناء قيامهم بإخراجها من حطام السيارة ونقلها إلى المستشفى.
ولكن فقدت الممثلة الأمريكية وعيها بعد فترة وجيزة. وفي 8 أغسطس، نشر ممثلون تحديثا أكدوا فيه أن آن هيش كانت في "حالة حرجة للغاية"، وانزلقت في غيبوبة.
وبرز نجم آن هيش في هوليوود في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ولمعت في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة وأمام نجوم لامعين، مثل هاريسون فورد في "Six Days, Seven Nights"، و"Volcano" أمام تومي لي جونز، و"Donnie Brasco" مع آل باتشينو وجوني ديب، و"Wag the Dog" أمام روبرت دي نيرو.
كذلك من أهم محطات آن هيش الفنية عندما أعادت في عام 1998 تجسيد دور "ماريون كراين" في فيلم اللاعب الكلاسيكي من ستينيات القرن الماضي "سايكو"، للمخرج ألفريد هيتشكوك.