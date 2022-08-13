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https://arabic.sputniknews.com/20220813/الشرطة-النمساوية-تقتل-ثلاثة-مهاجرين-أثناء-مطاردة-شاحنة-تهريب-1066377145.html
الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب
الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب
أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، قتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرون، اليوم السبت، جراء محاولة شاحنة كانت تقلهم الفرار من شرطة الحدود النمساوية. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T21:42+0000
2022-08-13T21:42+0000
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ولم تكشف الوزارة عن جنسية الضحايا، وقالت إن الحادث وقع في بورغنلاند على معبر حدودي مع سلوفاكيا.وأوضح المتحدث باسم شرطة بورغنلاند هلمت مربان أنه "تم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفي".وأشار إلى الضحايا هم رجلين وامرأة لقوا حتفهم، وتم توقيف السائق.ووصف وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، الحادث بـ"المأسوي"، وقال في بيان، إن "الوفاة المأساوية لثلاثة أشخاص اليوم (...) تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في مايو الماضي تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر إلى النمسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-الاتحاد-الأوروبي-تخفيض-النمسا-إعانات-المهاجرين-إجراء-مخالف-للقانون--1063698474.html
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الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب

21:42 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / Joe Klamarهجوم مسلح في فيينا، النمسا 2 نوفمبر 2020
هجوم مسلح في فيينا، النمسا 2 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Joe Klamar
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أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، قتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرون، اليوم السبت، جراء محاولة شاحنة كانت تقلهم الفرار من شرطة الحدود النمساوية.
ولم تكشف الوزارة عن جنسية الضحايا، وقالت إن الحادث وقع في بورغنلاند على معبر حدودي مع سلوفاكيا.
وأوضح المتحدث باسم شرطة بورغنلاند هلمت مربان أنه "تم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفي".
وأشار إلى الضحايا هم رجلين وامرأة لقوا حتفهم، وتم توقيف السائق.
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ووصف وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، الحادث بـ"المأسوي"، وقال في بيان، إن "الوفاة المأساوية لثلاثة أشخاص اليوم (...) تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في مايو الماضي تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر إلى النمسا.
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