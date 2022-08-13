https://arabic.sputniknews.com/20220813/الشرطة-النمساوية-تقتل-ثلاثة-مهاجرين-أثناء-مطاردة-شاحنة-تهريب-1066377145.html
الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب
الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب
أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، قتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرون، اليوم السبت، جراء محاولة شاحنة كانت تقلهم الفرار من شرطة الحدود النمساوية. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T21:42+0000
2022-08-13T21:42+0000
2022-08-13T21:42+0000
العالم
أخبار العالم الآن
النمسا
أخبار النمسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1047052622_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3ca02279fa261e8978403ef76b04e4e1.jpg
ولم تكشف الوزارة عن جنسية الضحايا، وقالت إن الحادث وقع في بورغنلاند على معبر حدودي مع سلوفاكيا.وأوضح المتحدث باسم شرطة بورغنلاند هلمت مربان أنه "تم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفي".وأشار إلى الضحايا هم رجلين وامرأة لقوا حتفهم، وتم توقيف السائق.ووصف وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، الحادث بـ"المأسوي"، وقال في بيان، إن "الوفاة المأساوية لثلاثة أشخاص اليوم (...) تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في مايو الماضي تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر إلى النمسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-الاتحاد-الأوروبي-تخفيض-النمسا-إعانات-المهاجرين-إجراء-مخالف-للقانون--1063698474.html
النمسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1047052622_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e74d3278c930933abf448e20e8609b45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, النمسا, أخبار النمسا
الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، قتل ثلاثة مهاجرين وجرح آخرون، اليوم السبت، جراء محاولة شاحنة كانت تقلهم الفرار من شرطة الحدود النمساوية.
ولم تكشف الوزارة عن جنسية الضحايا، وقالت إن الحادث وقع في بورغنلاند على معبر حدودي مع سلوفاكيا.
وأوضح المتحدث باسم شرطة بورغنلاند هلمت مربان أنه "تم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفي".
وأشار إلى الضحايا هم رجلين وامرأة لقوا حتفهم، وتم توقيف السائق.
ووصف وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، الحادث بـ"المأسوي"، وقال في بيان، إن "الوفاة المأساوية لثلاثة أشخاص اليوم (...) تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في مايو الماضي تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر إلى النمسا.