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الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد
الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون تحديد موعد للتظاهرة. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T18:35+0000
2022-08-13T18:35+0000
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بغداد- سبوتنيك. وقال وزير الصدر محمد صالح العراقي عن الصدر، قوله: "أوجّه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفــساد والظلم والميلــيشيــات والتبـعية وأهواء الأحزاب الفاســدة والمتسلطة".وتابع: "نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثمّ إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق".وختم بيانه بأن التوقيت والتعليمات الخاصة بالتظاهرة سيتم إعلانها لاحقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مقتدى-الصدر-يطالب-القضاء-العراقي-بحل-البرلمان-1066263755.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الصدر, العراق, أخبار العراق اليوم

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد

18:35 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون تحديد موعد للتظاهرة.
بغداد- سبوتنيك. وقال وزير الصدر محمد صالح العراقي عن الصدر، قوله: "أوجّه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفــساد والظلم والميلــيشيــات والتبـعية وأهواء الأحزاب الفاســدة والمتسلطة".
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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10 أغسطس, 14:17 GMT
وتابع: "نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثمّ إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق".
وختم بيانه بأن التوقيت والتعليمات الخاصة بالتظاهرة سيتم إعلانها لاحقا.
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