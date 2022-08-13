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بقيمة 430 مليار دولار.. الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون "خفض التضخم"
بقيمة 430 مليار دولار.. الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون "خفض التضخم"
وافق الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص 430 مليار دولار للمناخ والصحة، وهو أكبر استثمار في تاريخ البلاد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T01:24+0000
2022-08-13T01:25+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء تصويت الكونغرس الأمريكي النهائي ليمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.ويعزا الهدف الأساسي لمشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون الحد من التضخم"، والمعروف باسم "خطة بايدن للمناخ والصحة" أيضا، إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.ويذكر أن مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لحظر-الأسلحة-الهجومية-1065762853.html
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الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بقيمة 430 مليار دولار.. الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون "خفض التضخم"

01:24 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 01:25 GMT 13.08.2022)
© Fotolia / trekandphotoمبنى الكونغرس في واشنطن
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Fotolia / trekandphoto
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وافق الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص 430 مليار دولار للمناخ والصحة، وهو أكبر استثمار في تاريخ البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء تصويت الكونغرس الأمريكي النهائي ليمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بعد تصويت المجلس لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الكونغرس، واشنطن، 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية
30 يوليو, 08:04 GMT
ويعزا الهدف الأساسي لمشروع القانون الذي يعرف باسم "قانون الحد من التضخم"، والمعروف باسم "خطة بايدن للمناخ والصحة" أيضا، إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.
ويذكر أن مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.
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