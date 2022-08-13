https://arabic.sputniknews.com/20220813/خوفا-من-نقص-الغاز-ألمانيا-تنوي-تخفيض-تدفئة-المباني-في-الشتاء-إلى-19-درجة-1066358422.html
خوفا من نقص الغاز... ألمانيا تنوي تخفيض تدفئة المباني في الشتاء إلى 19 درجة
خوفا من نقص الغاز... ألمانيا تنوي تخفيض تدفئة المباني في الشتاء إلى 19 درجة
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده تعتزم تطبيق إجراءات إضافية لتوفير الطاقة في الشتاء المقبل وذلك خوفا من نقص إمدادات الغاز. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T10:06+0000
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ووفقا لموقع "دويتش فيله"، أضاف هابيك في مقابلة مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ"، أنه "ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة، ما عدا طبعا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية".وأكد أنه "سيتم أيضاً حظر إضاءة المباني والمواقع الأثرية ليلا، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه".كما أشار إلى أنه "من الضروري أيضاً خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل"، مشيراً إلى أن هذه المسألة قيد المناقشة حالياً.تشهد ألمانيا أزمة طاقة متصاعدة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا. كما أعدت الحكومة الفيدرالية خطة لترشيد الغاز، إذا ساءت الأمور.ويحث المسؤولون الألمان على جميع المستويات المواطنين على الحفاظ على الطاقة بطرق مختلفة، مثل الاستحمام لفترة أقصر وعدم استخدام مكيفات الهواء.وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أطلقت العنان لعدد كبير من العقوبات المناهضة لروسيا انتقاما لعمليتها العسكرية في أوكرانيا وأعلنت عزمها على التخلي عن مصادر الطاقة الروسية بالكامل.في حين ردت موسكو بأن أوروبا تتحمل مسؤولية الضرر الذي يعانيه اقتصادها نتيجة لذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/معالم-برلين-التاريخية-تغرق-في-ظلام-دامس-توفيرا-للطاقة-1065710586.html
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خوفا من نقص الغاز... ألمانيا تنوي تخفيض تدفئة المباني في الشتاء إلى 19 درجة
10:06 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده تعتزم تطبيق إجراءات إضافية لتوفير الطاقة في الشتاء المقبل وذلك خوفا من نقص إمدادات الغاز.
ووفقا لموقع "دويتش فيله"، أضاف
هابيك في مقابلة مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ"، أنه "ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة، ما عدا طبعا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية".
وأكد أنه "سيتم أيضاً حظر إضاءة المباني والمواقع الأثرية ليلا، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه".
كما أشار إلى أنه "من الضروري أيضاً خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل"، مشيراً إلى أن هذه المسألة قيد المناقشة حالياً.
تشهد ألمانيا
أزمة طاقة متصاعدة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا. كما أعدت الحكومة الفيدرالية خطة لترشيد الغاز، إذا ساءت الأمور.
ويحث المسؤولون الألمان على جميع المستويات المواطنين على الحفاظ على الطاقة بطرق مختلفة، مثل الاستحمام لفترة أقصر وعدم استخدام مكيفات الهواء.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أطلقت العنان لعدد كبير من العقوبات المناهضة لروسيا انتقاما لعمليتها العسكرية في أوكرانيا وأعلنت عزمها على التخلي عن مصادر الطاقة الروسية بالكامل.
في حين ردت موسكو بأن أوروبا تتحمل مسؤولية الضرر الذي يعانيه اقتصادها نتيجة لذلك.